Байден заразился коронавирусом

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что у американского лидера легкие симптомы заболевания. Байден ранее был вакцинирован и дважды ревакцинирован от коронавирусной инфекции.

Президент будет изолирован в Белом доме и продолжит исполнять свои обязанности дистанционно. Изоляция будет длиться до тех пор, пока господин Байден не сдаст отрицательный тест на коронавирус.

79-летний Джо Байден — старейший по возрасту президент США. На прошлой неделе он был в ближневосточном турне, где встречался с лидерами Израиля, Палестины и Саудовской Аравии. 19 июля Байден принимал жену президента Украины Елену Зеленскую.