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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден заразился коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что у американского лидера легкие симптомы заболевания. Байден ранее был вакцинирован и дважды ревакцинирован от коронавирусной инфекции.

Президент будет изолирован в Белом доме и продолжит исполнять свои обязанности дистанционно. Изоляция будет длиться до тех пор, пока господин Байден не сдаст отрицательный тест на коронавирус.

79-летний Джо Байден — старейший по возрасту президент США. На прошлой неделе он был в ближневосточном турне, где встречался с лидерами Израиля, Палестины и Саудовской Аравии. 19 июля Байден принимал жену президента Украины Елену Зеленскую.

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Политика #Мир #Здоровье #Новости COVID19
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