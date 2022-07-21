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VK, Ozon и «Яндекс» станут операторами интернет-рекламы

Источник:
ТАСС
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Фото: © WikiFido

Институт операторов рекламных данных учредят в Россию, следует из поправок в «Закон о рекламе». На статус оператора претендуют VK, Ozon и «Яндекс».

Компании уже прорабатывают технологические решения для выхода на рекламный рынок и утверждают юридические детали, передает ТАСС. Основной функцией операторов станет передача сведений обо всех рекламных кампаниях в Рунете Роскомнадзору.

В соответствии с новой редакцией «Закона о рекламе» участники рекламного рынка с 1 сентября 2022 года будут обязаны передавать регулятору все сведения о размещаемой в Рунете рекламе, для чего будет создан единый реестр.

Некоторые участники рынка уже раскритиковали поправки и попросили отложить вступление закона в силу на полгода — из-за трудностей в его реализации в текущих условиях.

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Топ комментариев

pepelmetal

салорейх не задумывается о том что будет, если реактор бахнут и ветер в их сторону подует? Хотя там и...

number10

Это начало процесса, что Украины, как государства почти нет.

Kam1kadze

Могут сэкономить на обучении, обучая только взлету. Посадка им все равно не понадобится.

ifhbrjd

А 20 лет в России власти кока-колу продвигали - специально травили россиян?