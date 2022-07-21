VK, Ozon и «Яндекс» станут операторами интернет-рекламы

Институт операторов рекламных данных учредят в Россию, следует из поправок в «Закон о рекламе». На статус оператора претендуют VK, Ozon и «Яндекс».

Компании уже прорабатывают технологические решения для выхода на рекламный рынок и утверждают юридические детали, передает ТАСС. Основной функцией операторов станет передача сведений обо всех рекламных кампаниях в Рунете Роскомнадзору.

В соответствии с новой редакцией «Закона о рекламе» участники рекламного рынка с 1 сентября 2022 года будут обязаны передавать регулятору все сведения о размещаемой в Рунете рекламе, для чего будет создан единый реестр.

Некоторые участники рынка уже раскритиковали поправки и попросили отложить вступление закона в силу на полгода — из-за трудностей в его реализации в текущих условиях.