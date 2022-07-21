Пентагон допустил передачу Украине боевых самолетов

США допускают возможность передачи Украине боевых самолетов западного образца, заявил начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун.

Ранее Браун допустил, что специалисты США будут обучать украинских летчиков пилотированию американских самолетов, в связи с чем журналисты поинтересовались у него, значит ли это, что США передадут Киеву американские истребители F-15 и F-16.

«Необходимо понять, на что рассчитывают украинцы и как мы можем им помочь, а затем изучить возможности не только США, но и многих наших союзников и партнеров, которые могут быть заинтересованы в обеспечении безопасности Украины», — цитирует ТАСС генерала.

По его словам, помимо американских самолетов, «есть шведский JAS 39 Gripen, есть Eurofighter, есть Rafale». «В наличии целый ряд платформ, которые могут быть поставлены Украине», — указал он.

Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что Соединенные Штаты изучают ряд дополнительных вариантов подготовки украинских военнослужащих, в том числе обучение пилотов, но решения на этот счет пока не приняты.