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Фотограф показал невероятные кадры с плато Путорана

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский фотограф Вадим Махоров снял невероятныые кадры с плато Путорана в Красноярском крае, он опубликовал фото в своем аккаунте во «ВКонтакте».

«Большая часть туристов едет на озеро Лама — это одно из самых красивых озер на суровой северной местности. Снизу со стороны озера кажется, что находишься среди массивных столовых гор. Перепад высоты от уровня воды до вершины плато около 1 тысячи метров», — написал Махоров.

Если преодолеть этот перепад и взойти на плато, то окажется, что местность вокруг достаточно плоская, но изрезана каньонами разной величины: от самых маленьких, где ручьи превращаются в водопады, до самых больших, которые хранят в себе огромные озера.

Как попасть на плато Путорана

«Плато Путорана — очень дикое и пустынное место. Мне всегда было интересно, а как оно выглядит где-то там далеко за горизонтом. Как выглядят другие озера, которые такие же вытянутые в длину, как Лама. Нельзя забывать, что площадь Плато Путорана сопоставима с площадью Великобритании. Расстояния приличные», — написал Махоров.

Тема: Туризм в Сибири
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Топ комментариев

niktb

У вас там, травки много! Вот, ее и кушайте, ну, и листики с деревьев!

Alhazred

Что же ты фрайер сдал назад? )))

-Керя-

Что лучше когда доллар стоит 96 копеек или 80 рублей...

slavaynin

Украина тоже уже испытала и не раз)