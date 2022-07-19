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Новосибирцы потратили баллы Ростелекома на Wink и «ЛитРес»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирские абоненты Ростелекома тратят накопленные бонусы на подписки цифрового видеосервиса Wink и на оплату домашнего телефона, а также книги «ЛитРес», получить баллы можно за оплату услуг компании и покупку товаров у партнеров проекта.

С начала этого года новосибирские абоненты Ростелекома накопили 18 миллионов баллов в рамках программы лояльности «Бонус. За февраль — май 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число заработанных баллов увеличилось на 17%.

Стать участником программы лояльности «Бонус» и тратить накопленные баллы может любой абонент Ростелекома. Удобнее всего это сделать в Едином личном кабинете или в мобильном приложении «Мой Ростелеком», причем за регистрацию компания сразу же дарит 200 приветственных баллов.

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В зависимости от количества подключенных услуг каждому участнику программы присваивается определенный статус: он влияет на число баллов, которые будут зачисляться после оплаты счетов.

«Чаще всего накопленные баллы новосибирцы обменивают на скидку в 25% на домашний интернет, на фильмы и ТВ-пакеты интерактивного ТВ, на подписки цифрового видеосервиса Wink и на оплату домашнего телефона. Также спросом пользуются электронные книги в сервисе “ЛитРес” и победный набор в игре World of Tanks», — сказал директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Виталий Лапицкий.

Бонусы за оплату счетов начисляются в течение 24 часов с момента поступления средств и действуют 24 месяца. Также участники программы получают дополнительные баллы в качестве подарка на день рождения, за подключение автоплатежа и участие в опросах. Подробнее о бонусной программе можно узнать на сайте Ростелекома.

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