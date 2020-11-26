Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи

Подъезды пестрят листовками от десятков операторов. Все заманивают низкой стоимостью, высокой скоростью интернета и множеством бонусов. Что важно для стабильного интернета на самом деле и на что обратить внимание при выборе провайдера?

Провайдеры делятся на первичные (магистральные) и вторичные (городские, домовые). Первые обычно продают трафик только в больших объемах, например, обеспечивая связь между городами, регионами. Чаще всего они не занимаются оказанием услуг для конечного потребителя. Но есть исключения, например, Ростелеком или ТТК.

Вторичные (городские провайдеры) пользуются услугами первичного провайдера и предоставляют связь уже конечному потребителю.

По сути, для конечного потребителя неважно — какой будет провайдер. Но имеет значение стабильность и качество предоставляемой услуги. А это зависит от оборудования и технологии подключения.

Каким бывает соединение

Модемное соединение

Одна из самых старых технологий доступа в интернет — Dial Up. Она осуществляется с помощью модема и телефонной линии. При таком соединении во время выхода в интернет воспользоваться телефоном нельзя, а скорость соединения мала — не более 56 Кбит в секунду. Сейчас этот вид соединения почти остался в прошлом.

Технология ADSL (асимметричная цифровая абонентская линия) это модемная технология, в которой также используется телефонная линия, но передача данных осуществляется по отдельному каналу и доступная полоса пропускания канала распределена между исходящим и входящим трафиком асимметрично.

«То есть скорость получения входящих данных выше, чем скорость передачи исходящих данных. Скорость передачи данных по ADSL технологии значительно выше, чем в Dial UP и, кроме того, возможно одновременно передавать данные и пользоваться телефоном», — объясняет доктор технических наук Сергей Мамойленко.

Эта технология также считается устаревшей. Но есть места, где доступен только такой интернет.

Оптические технологии

Наиболее востребованная сегодня технология — передача данных по оптоволокну. Магистральный провайдер прокладывает волоконно-оптические линии на магистральных каналах между городами и регионами. Непосредственно в квартиру или дом абонента вторичный оператор проводит также оптоволокно или витую пару.

Наиболее предпочтительный вариант — прокладка оптоволокна не только до дома, но и до квартиры, так называемая технология PON/GPON.

Оптика PON/GPON предполагает прокладку отдельного оптического провода большой пропускной способности непосредственно в квартиру или частный дом. Оптика FTTb – оптический провод прокидывается до многоквартирного дома, а в квартиры заводится витая пара — кабель, более легкий в монтаже.

При подключении оптоволоконного интернета провайдер установит в квартире оптический роутер для передачи сигнала. Сменить его самостоятельно будет трудно из-за особенностей подключения оборудования к оптоволокну. Зато абонент сможет подключить множество услуг: IP-телефонию, Интерактивное ТВ, услуги «Умного дома» и др.

Если в квартиру завели витую пару, то роутер можно купить самостоятельно, так как такие модемы имеются в свободной продаже.

Какую выбрать скорость интернета Итак, в многоквартирном доме присутствует больше одного интернет-провайдера. Предложение «200 Мбит за 200 рублей» звучит заманчиво. Но важно понимать, что абсолютной гарантии скорости, заявленной по тарифу, не может дать ни один интернет-провайдер. Скорость зависит от множества факторов — от нагрузки на сети до возможностей компьютерного оборудования абонента. Поэтому в договорах с провайдером в указании тарифов используется формулировка «до» такого-то значения. Это максимально возможная, но не рабочая скорость интернета. #Инфографика Как улучшить домашний Wi-Fi Важнее смотреть на минимальную гарантированную скорость интернет-соединения. А для того чтобы понять, какая минимальная скорость нужна, надо посчитать предполагаемое количество одновременных выходов в Сеть с разных устройств. Количество подключений напрямую влияет на скорость интернета, так как она делится между всеми передаваемыми данными. Для комфортной работы одного домашнего устройства оптимальной считается скорость 25-30 Мбит в секунду. Сравнить и спросить Допустим, устраивают технические условия, которые обещают несколько провайдеров, и цена сопоставима. Что делать? Нужно сравнить условия предоставления оборудования (аренда, выкуп и др.) и условия расторжения договора — не придется ли выданные роутеры и приставки выкупать. Далее надо сравнить дополнительные услуги и опции, которые предлагают интернет-провайдеры. Даже если сейчас ничего не нужно, в будущем могут понадобиться и интерактивное телевидение, и компьютерная помощь, какие-то геймерские опции или доступы к онлайн-библиотекам и кинотеатрам. Будет гораздо удобнее и выгоднее пользоваться всем этим от одного оператора.

Важный параметр — режим работы техподдержки. А именно, оказывает ли оператор удаленную помощь в круглосуточном режиме и в какой срок специалисты выезжают к абоненту. Если техподдержка работает ограниченное время только по будням, это повод насторожиться — скорее всего, сотрудников у оператора немного, и ждать помощи придется долго.

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Имеют значение и различные программы лояльности. Например, операторы могут начислять бонусы и принимать их в качестве оплаты, дарить скидки и другие «плюшки». Тем, кто не пропускает акции, удается существенно экономить.

Когда подходящие провайдеры определены, нужно почитать местные форумы, чаты домов и спросить соседей — насколько стабильны их интернет-услуги. Важно поинтересоваться именно местными отзывами, так как качество услуг в разных районах у одного и того же оператора может отличаться из-за особенностей сетей и оборудования.

Если нет оптики и телефона