Игры и HD: зачем быстрый интернет в обычной квартире?

Скоростные интернет-тарифы выглядят очень заманчиво. Но какая скорость нужна на самом деле? Обещанные 200 и больше Мбит в секунду — просто маркетинг или действительно дополнительные возможности? И всегда ли провайдер способен обеспечить заявленную скорость? Эксперты рассказали — кому нужна высокая скорость интернета и какие факторы влияют на ее потери.

Скорость интернета — количество передаваемых бит информации в секунду. Объем файлов измеряется байтами. Один байт равен 8 битам. Поэтому скорость 100 мегабит в секунду равна 12,5 мегабайтам в секунду. Один HD-фильм весом 1,4 тысячи мегабайт будет качаться 112 секунд.

Провайдеры предоставляют скорость от 8 Мбит в секунду, но более стандартные тарифы, которые описаны в рекламных листовках, это 100 и 200 Мбит в секунду.

Кому нужна скорость выше 100 Мбит в секунду?

«Если вы смотрите по Smart TV фильм в Blu Ray качестве в реальном времени, высокая скорость актуальна. В остальных случаях, если надо скачать фотографии, видео, почитать новости, отправить письмо, скорости в 100 Мбит в секунду вполне достаточно рядовому пользователю», — уверяет доцент кафедры защиты информации НГТУ Иван Рева.

Также высокие скорости нужны для онлайн-игр, чтобы увеличить скорость отклика сервера и снизить задержки при игре, добавил ведущий специалист проектно-продуктового офиса МРФ «Сибирь» «Ростелекома» Никита Семёнов.

Какие факторы влияют на скорость?

Если интернетом пользуется несколько человек в квартире, и каждый качает большие файлы, например, тяжелые фотографии, смотрит высококачественное кино, стримит видео, то все имеющиеся 100 Мбит в секунду делятся на количество пользователей, а значит у каждого кратно уменьшается скорость на его компьютере или планшете.

Провода

«Потери скорости практически нет. 100-мегабитная сеть по витой паре может передать на 100 метров. Если длиннее, начнутся потери качества, вплоть до разрыва соединений. Поэтому в локальных сетях на расстоянии 100 метров стоит маршрутизатор. Оптическое волокно передает интернет на сотни километров. Потери есть, но они не существенные, скорость света высока», — отметил Рева.

Роутер

Нагрузка на роутер возрастает, если к нему подключено несколько пользователей. Следовательно, снижается скорость интернета на каком-то одном устройстве. При этом стоит учитывать, на какую скорость передачи данных рассчитано устройство. Обычный легко обеспечит доступ на скорости до 100 Мбит в секунду, в квартире площадью не более 50 квадратных метров.

«Чем дальше физически пользователь от роутера в квартире, тем хуже может быть сигнал по сети Wi-Fi», — сказал Семенов.

Сайты

Даже при большой скорости интернета от провайдера возможности конкретного сайта или сервера бывают ограничены. Многие делают это специально, чтобы ресурса хватило на большее количество посетителей.

«Если сайт находится в Америке, то на нем может быть маленькая скорость загрузки, так как каналы связи, ведущие до ресурса, могут принадлежать разным организациям, у каждого своя пропускная способность», — пояснил Рева.

Фон

Запущенный торрент-клиент или автообновление софта также может снижать скорость загрузки. В таком случае можно проверить загрузку сетевой карты (нажав Ctrl+Shift+Esc) и снять неважные в этот момент задачи.

Проблемой могут стать помехи в Wi-Fi диапазоне (2,4 ГГц), источником которых может быть другая Wi-Fi сеть, работающая рядом. Чтобы ее исключить, можно выбрать двухдиапазонный роутер. Частота 5 ГГц намного свободнее, поэтому она гарантирует большую скорость без помех и разрывов.

Но, по словам, экспертов, чем выше частотный диапазон волны, тем быстрее она затухает. Хотя скорость передачи информации на 2,4 ГГц ниже, сигнал способен «достать» дальше.

Мощность компьютера

Время загрузки файлов увеличивает также слабый процессор или медленный жесткий диск. Они не позволяют использовать всю мощность предоставленного провайдером интернета. К такому же эффекту приводят вирусы и вредоносные программы, которые используют сетевой канал пользователя. Поэтому не стоит пренебрегать антивирусами.