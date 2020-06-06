Частоты и антенны: как усилить интернет на даче

Летом горожане перебираются из пыльных мегаполисов на уютные загородные участки. Однако качество интернета и мобильной связи при удалении от города неуклонно падает. Как усилить сигнал сотовой связи и мобильного интернета, если дача находится вне зоны уверенного покрытия?

Как работает усилитель интернета

Проблема плохого сигнала — очень распространенная. Бывает, что через дорогу интернет грузится хорошо, а на конкретном участке «тупит». Скорее всего, дело в обычной физике: например, дом находится в низине или между участком и базовой станцией есть препятствие. Иногда все затруднения решаются заменой оператора. Но если не помогло, решать задачу придется по-другому — настройкой принимающей системы.

Большинство россиян используют на дачах мобильный интернет. В этом случае потребуется усилить сигнал сотовой связи. На рынке есть множество устройств. Единственный сертифицированный способ улучшить интернет — использовать репитер GSM, который также называют повторителем или ретранслятором сигнала (не путать с усилителем Wi-Fi). Такое устройство работает в связке с внешними и внутренними антеннами.

Чтобы уловить слабый сигнал, используется внешняя антенна — ее устанавливают на крыше или другом подходящем месте. От внешней антенны сигнал по кабелю передается на устройство, которое усиливает «оригинал» и отправляет на комнатную антенну. Планшет, телефон или ноутбук подключаются к Сети через вторую антенну, что делает соединение устойчивее и быстрее.

В комплект такого усилителя обычно входят сам репитер, две антенны и кабель. В некоторых случаях их дополняют антенные усилители или бустеры, однако для бытовых задач должно хватить минимального набора. Самое главное — правильно выбрать параметры репитера, так как для удешевления он обычно работает только с конкретными частотами.

Какие частоты бывают

Операторы передают информацию сразу на нескольких частотах для надежности. Сотовые вышки за городом расположены далеко друг от друга, поэтому для усиления лучше всего подходят низкие частоты — 800 и 900 МГц, которые распространяются на большие расстояния и доступны даже при значительном удалении от зоны комфортного покрытия.

Частота 800 МГц поддерживается всеми сотовыми операторами, она позволяет передавать сигнал мобильного интернета в стандарте LTE-800 (4G). Среднее расстояние уверенного приема от вышки мобильной связи составляет порядка 13 километров. В частотном диапазоне 900 МГц работает сразу два стандарта связи — GSM-900 (2G) и UMTS-900 (3G).

Стоит помнить, что не все операторы использует диапазон 900 МГц на территории России, поэтому если нужно улучшить качество мобильного интернета, то усиливать лучше сразу сигнал 4G. Соответственно, потребуется репитер GSM, работающий с частотным диапазоном 800 МГц.

В России для сотовых сетей выделено пять частотных диапазонов. 2G работает на частотах 900 МГц и 1800 МГц, 3G работает на частотах 900 МГц и 2100 МГц, 4G работает на частотах 800 МГц, 1800 МГц, 2600 МГц.

Если вышка оператора рядом, то появляется возможность усилить более высокие частоты — например, 1800 МГц, 2100 МГц или даже городскую 2600 МГц. В этих диапазонах передается высокоскоростной интернет в стандартах 3G и 4G. Мобильные устройства настроены так, что они предпочитают верхний диапазон, если он пропадает, то гаджет переключается на более низкую частоту.

Как определить частоты

Чтобы правильно усилить радиосигнал, потребуется самостоятельно определить частотный диапазон доступной мобильной связи в районе конкретной дачи или загородного участка. Для этого нужен смартфон с установленным приложением для измерений — например, Network Cell Info Lite, iWScan или «Локатор».

Замеры нужно проводить в разных режимах подключения — 4G, 3G, 2G, тип сети можно последовательно переключать в настройках телефона. В устройстве на Android потребуется найти пункт «Мобильная сеть», перейти в расширенные настройки и выбрать пункт «Предпочтительный тип сети».

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Приложение покажет тип соединения, а также уровень сигнала в дБ. Чем больше число, тем сигнал слабее, хорошим считается сигнал до -100 дБ. Следует выбрать приоритетный частотный диапазон, прием которого наиболее уверенный — усиливать нужно именно его, так как в этом случае эффект будет самым ощутимым.

Также приложения показывают приблизительное расположение вышек базовых станций. Важно запомнить, в какой стороне находится вышка, чтобы впоследствии установить внешнюю антенну, сориентированную «на базу». Если вышек несколько, рекомендуется выбрать самую «сильную», при замерах она дает более уверенный сигнал.

Как установить усилитель

Все комплекты репитеров обычно имеют подробные инструкции. Однако некоторые нюансы стоит знать заранее. Установку усилителя рекомендуют начинать с уличной антенны. Ее ориентируют на базу и поднимают повыше — на крышу или специальную мачту. На дерево антенну лучше не крепить — густая листва ослабляет сигнал.

Фото : Serge Nueffer at French Wikipedia

В простых случаях достаточно простой широкополосной антенны, в зоне сложного приема потребуется более дорогая узконаправленная антенна MIMO, она одновременно использует горизонтальную и вертикальную поляризацию сигналов, фактически это две антенны в одном корпусе.

Затем от внешней антенны протягивается кабель к репитеру — это устройство устанавливают в доме, поскольку устройство нужно будет подключать к электрической розетке. На последнем этапе подключается внутренняя антенна, которая обеспечивает передачу усиленного сигнала на гаджет пользователя.

Внешняя и внутренняя антенны должны быть расположены как можно дальше друг от друга, иначе сигнал от внутренней начнет накладываться на внешнюю, возникнут помехи, качество связи резко упадет. Также не рекомендуется включать репитер без подсоединенных антенн, устройство может выйти из строя.

Итоговый коэффициент усиления репитера в зависимости от модели может составлять от 60 до 90 дБ. Однако реальное значение предсказать трудно — на практике на форумах описываются случаи, когда даже существенное усиление уровня сигнала не дает серьезного прироста скорости интернета.