Старейшая подлодка Черноморского флота после ремонта вышла в море

Подводная лодка «Алроса» Черноморского флота (ЧФ) прошла модернизацию и вышла на заводские ходовые испытания в Черное море, сообщил представитель 13-го судоремонтного завода ЧФ Сергей Горбачев.

«"Алроса" успешно прошла швартовые испытания и вышла из Килен-бухты для проведения заводских ходовых испытаний», — рассказал «Российской газете» Горбачев. По его словам, после испытания она вернется на службу в составе бригады подводных лодок Черноморского флота.

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«Алроса» проходила ремонт и модернизацию на заводе в течение 8 лет. В результате лодка стала носителем крылатых ракет «Калибр-ПЛ». Это седьмая субмарина с ракетами «Калибр» в составе Черноморского флота.

До 2013 года «Алроса» была единственной подводной лодкой, входящей в состав Черноморского флота, но за период с 2014 по 2016 год в состав 4-й бригады флота последовательно вошли шесть новых подлодок: «Новороссийск», «Ростов-на-Дону», «Старый Оскол», «Краснодар», «Великий Новгород» и «Колпино».