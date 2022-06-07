Отечественная оборонка последние годы хвасталась «не имеющим аналогов» вооружением. Наступил час истины. Российские военные в деле испытали это оружие, причем в бою с современной армией. Какая техника на Украине сумела оправдать хвалебные презентации?

«Оснащенность армии и флота современным вооружением повысилась до 71,2%», — заявил незадолго до начала специальной военной операции на Украине министр оборона России Сергей Шойгу.

По его словам, новая боевая техника «интенсивно эксплуатируется и хорошо зарекомендовала себя в ходе различных проверок боеготовности, учений, тренировок, военно-прикладных соревнований». Через месяц ее пришлось испытать в реальном бою.

«Калибр»

Крылатые ракеты морского базирования «Калибр» впервые применили в Сирии в 2015 году. Так что факт их использования на Украине не стал неожиданностью. Удивили масштабы. Украинские военные уже несколько раз заявляли, что запасы ракет на исходе. Но Черноморский флот РФ продолжает пуски, их число перевалило за сотню.

Военные эксперты говорят, что массированное использование этого комплекса Россией изменило правила войны. Нет такой точки на карте Украины, куда не смогли бы дотянуться «Калибры». Это держит противника в постоянном напряжении от ожидания удара.

При этом у России есть аналоги «Калибра»: крылатая ракета воздушного базирования Х-101 и ракета «Искандер-К» к одноименному сухопутному комплексу. Они так же активно применяются в спецоперации.

«Калибр» разработан и производится екатеринбургским предприятием «Новатор». По данным из открытых источников, дальность ракеты достигает двух тысяч километров, масса боевой части — 500 килограммов.

«Аллигатор»

Еще одним героем спецоперации стал разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор». Эти машины обеспечивают огневую поддержку сухопутным силам, уничтожают важные объекты, прикрывают высадку десантов и тыловые колоны, работают в режиме «свободной охоты».

Управляемые ракеты «Вихрь» с дальностью до 10 километров позволяют «Аллигатору» наносить удары, не заходя в зону поражения ПВО противника. В арсенале у вертолета широкий арсенал других ракет и бомб, а также 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42.

Прекрасно зарекомендовал себя установленный на Ка-52 бортовой комплекс обороны «Витебск». Он защищает машину от переносных зенитного ракетных комплексов с помощью постановки оптических, радиоэлектронных помех и отстрела ложных целей-ловушек.

Т-72Б3

Легендарный советский танк Т-72 заработал в мире репутацию надежнейшей машины. Новейшая его модификация — Т-72БЗ — подтвердила это реноме в боестолкновениях.

Модернизированная машина в ходе спецоперации бьется в дуэлях с танками украинской армии (в основном Т-64БВ), из которых, как правило, выходит победителем за счет более современной системы управления огнем.

В тяжелейших городских боях за Мариуполь Т-72БЗ стал одновременно «длиной рукой» и броней для пехоты. Машина доказала высокую живучесть. Некоторые танки успешно выходили из боя после нескольких попаданий не только из старых советских гранатометов РПГ-7, но и новейших западных комплексов NLAW и Javelin.

Т-72Б3 получил новую пушку и более мощный двигатель, а также многоканальный прицел наводчика «Сосна-У» с тепловизором и цифровыми дисплеями. Машина оснащена системой динамической защиты «Реликт» и решетчатыми экранами, защищающие от кумулятивных боеприпасов.

«Солнцепек»

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» действительно не имеет аналогов в мире. Пожалуй, это самая страшная для пехоты противника российская боевая система. От ее удара не спасет никакое укрытие, разве что только подземное герметичное бомбоубежище.

Генштаб Вооруженных сил Украины использовал видео с пугающими последствиями работы ТОС-1А, как повод срочно попросить у Запада новое вооружение. Иначе пехоте не выстоять под ударами «Солнцепека», жаловались украинские военные.

ТОС-1А смонтирована на шасси танка Т-72. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, его боевой техники и полевых укреплений.

«Панцирь-1С»

Специальная военная операция показала в реальном деле войсковые ПВО. Бойцы противовоздушной обороны ежесекундно рискуют жизнью, отражая атаки противника с неба.

ПВО борются не только с самолетами, но и ударными беспилотниками, дронами-камикадзе, оперативно-тактическими ракетами и боеприпасами реактивных систем залпового огня. Здесь свою высокую эффективность показал зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-1С».

Этот комплекс, вооруженный зенитными ракетами с дальностью до 20 километров и двумя спаренными пушками калибра 30 миллиметров, может успешно бороться со всеми этими целями.

Президент России Владимир Путин, говоря о возможности поставок Украине ударных американских дронов, отметил, что «Панцири» работают «в высшей степени эффективно». «Беспилотники наши системы ПВО щелкают, как орехи. Уничтожены десятки, просто десятки», — сказал российский лидер.