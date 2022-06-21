WeChat заблокирует упоминания криптовалют

Китайский мессенджер WeChat обновил правила пользования, запретив размещать информацию о сервисах и услугах, связанных с криптовалютой.

Под запрет попала информация об эмиссии, торговле и операциях с децентрализованными цифровыми активами. Также WeChat запрещает рекомендации, ссылки и руководства, касающиеся криптовалют и NFT.

При обнаружении такой информации платформа направит пользователю уведомление о нарушении правил. WeChat дает определенный срок для исправления и ограничивает функции учетной записи.

Если пользователь не исправит размещенную информацию, учетная запись будет заблокирована, говорится в обновленных правилах. В настоящее время число пользователей мессенджера превышает 1,2 миллиарда человек.

Народный банк Китая осенью 2021 года запретил криптовалютные транзакции. Использование цифровых активов в стране приравнивается к незаконной финансовой деятельности.