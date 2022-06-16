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Облегченные пивные бутылки будут производить в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Крупнейшая в России пивоваренная компания AB InBev Efes и ООО «Сибстекло» откроют инновационное производство облегченных пивных бутылок в Новосибирской области.

Технология позволяет снизить выбросы углекислого газа более чем на 10% при производстве стеклянных бутылок, сообщил в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель направления по взаимодействию с органами региональной власти AB InBev Efes Вячеслав Ефимов.

«Вроде бы что удивительного самая легкая бутылка на пивоваренном рынке России. Бутылка весит 235 граммов — минус 30 граммов. Это значит, что затраты возобновляемых ресурсов будут сокращены, и выбросы СО2 будут сокращены более чем на 10%. Все это будет сделано в рамках Новосибирской области», — цитирует ТАСС Ефимова.

Как делают стеклянные бутылки

Как уточнил во время презентации генеральный директор «Сибстекло» Антон Мор, массовое производство облегченных бутылок начнется на площадках завода летом.

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Максим Алейников

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Disobedient

Два села возле польши быков и цыков вот и вся нэнька будет.)))

mosquito__2010

Всегда любопытно и интересно наблюдать за физиономиями тех кто постепенно выплывает из океана иллюзий.

Disobedient

Мне все нравится в западе, когда вы там живете. Поляки ново европейцам пособие отменили. Сказали нечего...