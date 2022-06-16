Облегченные пивные бутылки будут производить в Новосибирской области

Крупнейшая в России пивоваренная компания AB InBev
Efes и ООО «Сибстекло» откроют инновационное производство облегченных пивных
бутылок в Новосибирской области.
Технология позволяет снизить выбросы углекислого газа более
чем на 10% при производстве стеклянных бутылок, сообщил в четверг на
Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель
направления по взаимодействию с органами региональной власти AB InBev Efes
Вячеслав Ефимов.
«Вроде бы что удивительного самая легкая бутылка на пивоваренном рынке России. Бутылка весит 235 граммов — минус 30 граммов. Это значит, что затраты возобновляемых ресурсов будут сокращены, и выбросы СО2 будут сокращены более чем на 10%. Все это будет сделано в рамках Новосибирской области», — цитирует ТАСС Ефимова.
Как уточнил во время презентации генеральный директор «Сибстекло»
Антон Мор, массовое производство облегченных бутылок начнется на площадках завода
летом.
Максим АлейниковА что за проблемы? И почему из нельзя решать за счет увеличения внутреннего потребления?Похоже им нравится...
DisobedientДва села возле польши быков и цыков вот и вся нэнька будет.)))
mosquito__2010Всегда любопытно и интересно наблюдать за физиономиями тех кто постепенно выплывает из океана иллюзий.
DisobedientМне все нравится в западе, когда вы там живете. Поляки ново европейцам пособие отменили. Сказали нечего...