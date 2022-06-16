Облегченные пивные бутылки будут производить в Новосибирской области

Крупнейшая в России пивоваренная компания AB InBev Efes и ООО «Сибстекло» откроют инновационное производство облегченных пивных бутылок в Новосибирской области.

Технология позволяет снизить выбросы углекислого газа более чем на 10% при производстве стеклянных бутылок, сообщил в четверг на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) руководитель направления по взаимодействию с органами региональной власти AB InBev Efes Вячеслав Ефимов.

«Вроде бы что удивительного самая легкая бутылка на пивоваренном рынке России. Бутылка весит 235 граммов — минус 30 граммов. Это значит, что затраты возобновляемых ресурсов будут сокращены, и выбросы СО2 будут сокращены более чем на 10%. Все это будет сделано в рамках Новосибирской области», — цитирует ТАСС Ефимова.

Как уточнил во время презентации генеральный директор «Сибстекло» Антон Мор, массовое производство облегченных бутылок начнется на площадках завода летом.