Фотобанк Pexels стал недоступен россиянам

Бесплатный фотобанк Pexels закрыл доступ российским пользователям. Решение связано с российской спецоперацией на Украине, сообщается на главной странице ресурса.

Ранее по политическим мотивам жителям России в обслуживании отказал фотобанк Pixabay. Примечательно, что текст с заявлением для российских пользователей на двух ресурсах идентичный.

Изображения на Pexels размещают фотографы, дизайнеры и художники из более 170 стран мира. Контент площадки доступен бесплатно по лицензии Creative Commons CC0. Портал используется блогерами, редакторами, журналистами и производителями рекламы.

Фотобанки Pixabay и Pexels в 2019 году были куплены австралийским сервисом для дизайнеров Canva, который также отключил доступ российским пользователям.