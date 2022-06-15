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Фотобанк Pexels стал недоступен россиянам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sasha India / Attribution License

Бесплатный фотобанк Pexels закрыл доступ российским пользователям. Решение связано с российской спецоперацией на Украине, сообщается на главной странице ресурса.

Ранее по политическим мотивам жителям России в обслуживании отказал фотобанк Pixabay. Примечательно, что текст с заявлением для российских пользователей на двух ресурсах идентичный.

Изображения на Pexels размещают фотографы, дизайнеры и художники из более 170 стран мира. Контент площадки доступен бесплатно по лицензии Creative Commons CC0. Портал используется блогерами, редакторами, журналистами и производителями рекламы.

Фотобанки Pixabay и Pexels в 2019 году были куплены австралийским сервисом для дизайнеров Canva, который также отключил доступ российским пользователям.

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Топ комментариев

pepelmetal

Можно им и вообще перекрыть, чтобы поняли чего стоит русофобия в современном мире

Maniac.

Первые сталкеры не больно то по европе распродались. там примерно 20-30% было раскуплено на всю европу....

Disobedient

Бубочка устроил истерику. "Ты немецкий бюргер, обещал что ради меня пойдешь на все, запороть экономику...

physx

О! Горе то какое, как же теперь жить!