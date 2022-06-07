Раскрыты преимущества подписки Telegram Premium

Видео с демонстрацией всех возможностей Telegram Premium появилось в Сети, его опубликовал пользователь, который называет себя бывшим разработчиком мессенджера.

Согласно утечке, подписка Telegram Premium будет включать в себе следующие дополнительные возможности:

Удвоенные лимиты на количество чатов и подписок

Отсутствие рекламы

Загрузка файлов — максимальный объем вырастет с 2 до 4 ГБ

Более высокая скорость загрузки

Конвертация голосовых сообщений в текст

Уникальные реакции на сообщения

Премиальные стикеры с полноэкранными эффектами

Расширенное управление диалогами

Уникальный значок подписчика рядом с именем пользователя

Анимированные аватары в списке чатов и диалогах

Дополнительные значки приложения Telegram

Из видео также следует, что стоимость Telegram Premium составит 4,99 доллара в месяц. При этом пока неясно, будут ли вводить разработчики локальные подписки, стоимость которых отличается в зависимости от страны.