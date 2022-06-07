Раскрыты преимущества подписки Telegram Premium

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Видео с демонстрацией всех возможностей Telegram Premium появилось в Сети, его опубликовал пользователь, который называет себя бывшим разработчиком мессенджера.
Согласно утечке, подписка Telegram Premium будет включать в себе следующие дополнительные возможности:
- Удвоенные лимиты на количество чатов и подписок
- Отсутствие рекламы
- Загрузка файлов — максимальный объем вырастет с 2 до 4 ГБ
- Более высокая скорость загрузки
- Конвертация голосовых сообщений в текст
- Уникальные реакции на сообщения
- Премиальные стикеры с полноэкранными эффектами
- Расширенное управление диалогами
- Уникальный значок подписчика рядом с именем пользователя
- Анимированные аватары в списке чатов и диалогах
- Дополнительные значки приложения Telegram
Из видео также следует, что стоимость Telegram Premium составит 4,99 доллара в месяц. При этом пока неясно, будут ли вводить разработчики локальные подписки, стоимость которых отличается в зависимости от страны.