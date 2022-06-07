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Япония ударит новыми санкциями по России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Минобороны России

Япония введет санкции в отношении еще двух российских банков и расширит запрет на экспорт товаров в Россию из-за ситуации вокруг Украины, сообщает японское министерство иностранных дел.

В рамках нового пакета санкций будут заморожены активы Россельхозбанка, Московского кредитного банка и Белорусского банка развития и реконструкции. Проводить платежи и совершать сделки с ними можно будет только при получении соответствующего разрешения, приводит ТАСС сообщение МИД Японии.

Под запрет на экспорт подпадут товары, «способствующие укреплению промышленной инфраструктуры», говорится в сообщении. О какой именно продукции идет речь, пока не уточняется.

Япония ввела несколько пакетов санкций в отношении России. В санкционные списки уже входят более 700 граждан РФ, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций. Япония заморозила активы банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка «Россия», Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка,

В списке запрещенных к экспорту оказались полупроводники, телекоммуникационное оборудование, средства связи, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование. Введен запрет на поставки в Россию предметов роскоши, включая автомобили стоимостью более 49 тысяч долларов.

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