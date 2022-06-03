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Облачная и прохладная погода ожидается в выходные дни в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Облачная и прохладная погода ожидается в выходные дни в Забайкальском крае, сообщила ведущий синоптик Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

«В большинстве районов края пройдут дожди, наиболее интенсивные по южным, центральным и восточным районам», — сообщила синоптик.

Ветер будет умеренный, в субботу в отдельных районах с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура ночью составит 7-12 градусов тепла, местами по северным и западным районам при прояснении 1-6 градусов.

Днем в субботу будет 12-17 градусов тепла, по северным и восточным районам 18-23 градусов тепла. В воскресенье преобладающая температура составит 18-23 градусов тепла, местами по восточным, юго-восточным и северным районам 23-28 градусов тепла.

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