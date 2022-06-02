НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Ростех» пообещал за восемь лет построить 500 самолетов

Источник:
ТАСС
400 0

«Ростех» планируется поставить на российский рынок до 2025 года свыше 110 самолетов разных типов, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

В текущем году ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в «Ростех») планируется поставить еще 20 самолетов Sukhoi Superjet, а с 2024 года намерена стабильно поставлять не менее 20 лайнеров этой марки ежегодно, сказала глава госкорпорации.

«Прибавьте к этому МС-21, Ту-214, Ил-114. Все эти самолеты находятся в высокой степени готовности», — приводит ТАСС слова Чемезова, сказанные им в интервью изданию Anadolu Ajans,

Он отметил, что в перспективе до 2025 года планируется поставить на рынок свыше 110 лайнеров разных типов, до 2030 года — более 500.

По словам Чемезова, речь идет о самолетах, где в качестве ключевых будут использоваться компоненты российского производства.

Еще по теме
The Guardian указала на вред антироссийских санкций для мира
Россия возобновит выпуск легендарного советского холодильника
«Роскосмос» прекратил производство детских санок
Россияне придумают имя бывшему McDonald's
смотреть все
Экономика #Промзона
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Группировка «Ленинград» выпустила песню про оспу обезьян
Пугачева впервые прокомментировала спецоперацию
Зеленский раскрыл масштаб потерь украинских сил
Карнавал и Верещагин сразились за победу в шоу «Звезды в Африке 2»
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль пообещал не закрывать «окно в Европу»
Шольц и Макрон задумали договориться с Москвой в обход Киева
Минобороны сообщило о сотнях уничтоженных наемников на Украине
«Ростех» пообещал за восемь лет построить 500 самолетов
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Самое обсуждаемое
65
Путин предложил Европе удобрения за снятие санкций
64
Зеленский раскрыл масштаб потерь украинских сил
61
Зеленский попросил Эрдогана организовать встречу с Путиным
44
Путин отменил возрастной предел для контрактников
38
Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским