«Ростех» планируется поставить на российский рынок до 2025 года свыше 110 самолетов разных типов, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

В текущем году ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в «Ростех») планируется поставить еще 20 самолетов Sukhoi Superjet, а с 2024 года намерена стабильно поставлять не менее 20 лайнеров этой марки ежегодно, сказала глава госкорпорации.

«Прибавьте к этому МС-21, Ту-214, Ил-114. Все эти самолеты находятся в высокой степени готовности», — приводит ТАСС слова Чемезова, сказанные им в интервью изданию Anadolu Ajans,

Он отметил, что в перспективе до 2025 года планируется поставить на рынок свыше 110 лайнеров разных типов, до 2030 года — более 500.

По словам Чемезова, речь идет о самолетах, где в качестве ключевых будут использоваться компоненты российского производства.