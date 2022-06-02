Фотобанк Pixabay стал недоступен россиянам

Бесплатный фотохостинг Pixabay стал недоступен для пользователей из России, сообщается на сайте компании.

На главной странице площадки указывается, что доступ к сайту ограничен для российских пользователей из-за специальной военной операции, которую российская армия проводит на Украине с 24 февраля.

Pixabay.com — сайт, основанные немецкими энтузиастами в качестве коллекции изображений. В дальнейшем площадка стала международным сообществом, где в качестве общественного достояния выкладываются фотографии, векторные изображения и короткие видеоролики.

Более 600 тысяч изображений на сайте доступны бесплатно по лицензии Creative Commons CC0. Основными пользователями являются блогеры, графические дизайнеры, редакторы, журналисты и производители рекламы.