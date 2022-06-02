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YouTube добавил новые функции для просмотра на телевизорах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Rego / Attribution-ShareAlike License

Компания Google представила новые функции, доступные пользователям YouTube при просмотре контента на телевизорах.

После обновления пользователи смогут взаимодействовать с роликами на YouTube с помощью приложения на смартфоне, сообщает официальный сайт разработчиков. Для этого необходимо только подключение к интернету, а также вход на один и тот же аккаунт на обоих устройствах.

Пользователи с помощью смартфонов смогут делиться просматриваемыми на телевизоре роликами, читать их описания, комментировать и становиться спонсором канала. Действия на мобильных устройствах не будут мешать просмотру видео.

Ранее приложение YouTube позволяло ставить видео на паузу, включать субтитры и выбирать скорость воспроизведения для ролика на телевизоре. Таким образом, функционал действий при просмотре значительно расширится.

Отмечается также, что площадка также приступила к тестированию функций, которые позволяют работать с поиском или покупать товары из видео прямо в приложении.

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