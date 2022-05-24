Навальному отказали в пересмотре приговора

Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы оппозиционеру Алексея Навальному, осужденному на девять лет за мошенничество и неуважение к суду.

Приговор от 22 марта 2022 года оставлен без изменений. Таким образом, он вступил в законную силу и Навального в ближайшее время переведут в колонию строгого режима, передает «Интерфакс».

Защита оппозиционера просила суд отменить приговор и оправдать Навального. Прокуратура настаивала на справедливости приговора и требовала оставить его без изменений. Сам Навальный участвовал в заседании по видеосвязи.

Лефортовский суд Москвы 22 марта на выездном заседании в исправительной колонии N2 города Покров Владимирской области огласил приговор Навальному за мошенничество и неуважение к суду. Оппозиционеру назначили девять лет колонии строгого режима со штрафом в 1,2 миллиона рублей.

Колония строгого режима от общего отличается условиями содержания. Так, в колониях строгого режима осужденные имеют большие ограничения по количеству свиданий, передач, посылок, писем, тратам денежных средств, длительности ежедневных прогулок на открытом воздухе.