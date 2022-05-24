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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Навальному отказали в пересмотре приговора

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы оппозиционеру Алексея Навальному, осужденному на девять лет за мошенничество и неуважение к суду.

Приговор от 22 марта 2022 года оставлен без изменений. Таким образом, он вступил в законную силу и Навального в ближайшее время переведут в колонию строгого режима, передает «Интерфакс».

Защита оппозиционера просила суд отменить приговор и оправдать Навального. Прокуратура настаивала на справедливости приговора и требовала оставить его без изменений. Сам Навальный участвовал в заседании по видеосвязи.

Лефортовский суд Москвы 22 марта на выездном заседании в исправительной колонии N2 города Покров Владимирской области огласил приговор Навальному за мошенничество и неуважение к суду. Оппозиционеру назначили девять лет колонии строгого режима со штрафом в 1,2 миллиона рублей.

Колония строгого режима от общего отличается условиями содержания. Так, в колониях строгого режима осужденные имеют большие ограничения по количеству свиданий, передач, посылок, писем, тратам денежных средств, длительности ежедневных прогулок на открытом воздухе.

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ЧП #Громкое дело #Россия
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