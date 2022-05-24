Денисову пещеру в голоцене заселили летучие мыши вместо людей

Ученые изучили химические реакции, которые изменяют культурные слои Денисовой пещеры, они выяснили, что после людей 10 тысяч лет назад в пещеру заселились летучие мыши, сообщает Институт археологии СО РАН.
Денисова пещера расположена в предгорьях Алтая, она известна открытием денисовцев — вымершей формы древних людей.
Коллективами из Института геологии и минералогии и Института археологии и этнографии изучены пещерные осадки, накапливавшиеся в интервале от 50 до 5 тысяч лет назад. Слои этого возраста в восточной галерее Денисовой пещеры содержат обильную и разнообразную фосфатную минерализацию.
В интервале от 10 до 5 тысяч лет назад в восточной галерее обитали крупные колонии насекомоядных летучих мышей. В низах голоценовой части разреза продукты их жизнедеятельности сформировали несколько горизонтов гуано (помет), мощность которых изначально достигала 2 метра.
Детальный анализ контрастного фосфатного профиля восточной галереи Денисовой пещеры предоставил неоспоримые доказательства того, что в начале голоцена (период от 10 тысяч лет назад до нашего времени) эта пещера по каким-то причинам была покинута людьми и, как минимум, на несколько столетий стала постоянным местообитанием крупных колоний насекомоядных летучих мышей.
VALGORПрофессор..... Я помню доллар по 6 рублей и никакими голландскими болезнями рубль не болел. Наберут по...
GammiPluhэто Зеленский и Дуда шуты гороховые, один из них так профессиональный скоморох
ponhik78Что за бред? Кто верующий и так с заглавной пишут. А остальные с какого перепуга должны. Я атеист. Для...
Иркут 69У Шойгу нет своих непосредственных задач? Он что, патриарх или каноник? ☺️