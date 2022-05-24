Денисову пещеру в голоцене заселили летучие мыши вместо людей

Ученые изучили химические реакции, которые изменяют культурные слои Денисовой пещеры, они выяснили, что после людей 10 тысяч лет назад в пещеру заселились летучие мыши, сообщает Институт археологии СО РАН.

Денисова пещера расположена в предгорьях Алтая, она известна открытием денисовцев — вымершей формы древних людей.

Коллективами из Института геологии и минералогии и Института археологии и этнографии изучены пещерные осадки, накапливавшиеся в интервале от 50 до 5 тысяч лет назад. Слои этого возраста в восточной галерее Денисовой пещеры содержат обильную и разнообразную фосфатную минерализацию.

В интервале от 10 до 5 тысяч лет назад в восточной галерее обитали крупные колонии насекомоядных летучих мышей. В низах голоценовой части разреза продукты их жизнедеятельности сформировали несколько горизонтов гуано (помет), мощность которых изначально достигала 2 метра.

Детальный анализ контрастного фосфатного профиля восточной галереи Денисовой пещеры предоставил неоспоримые доказательства того, что в начале голоцена (период от 10 тысяч лет назад до нашего времени) эта пещера по каким-то причинам была покинута людьми и, как минимум, на несколько столетий стала постоянным местообитанием крупных колоний насекомоядных летучих мышей.