Полицейские поймали медвежонка в Лагерном саду в Томске

Полицейские нашли и отловили медвежонка на территории Лагерного сада в Томске в воскресенье, зверя передали сотрудникам облдепартамента охотничьего хозяйства Томской области, сообщается в телеграм-канале регионального УМВД.

Люди сообщили в полицию о том, что на территории Лагерного сада ходит медвежонок. На место незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы.

В ходе обследования территории полицейские поймали зверя и передали его сотрудникам Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области.

Медвежонок будет выпущен в естественную среду обитания. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.