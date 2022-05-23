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Полицейские поймали медвежонка в Лагерном саду в Томске

Источник:
Sibnet.ru
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Полицейские нашли и отловили медвежонка на территории Лагерного сада в Томске в воскресенье, зверя передали сотрудникам облдепартамента охотничьего хозяйства Томской области, сообщается в телеграм-канале регионального УМВД.

Люди сообщили в полицию о том, что на территории Лагерного сада ходит медвежонок. На место незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы.

В ходе обследования территории полицейские поймали зверя и передали его сотрудникам Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области.

Медвежонок будет выпущен в естественную среду обитания. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.

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Сибирь #Томск #Звери
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Топ комментариев

Alhazred

Да, это великая перемога. Особенно для Украины)))

D762

Да как же не молодцы то? Сейчас им пендодрузья, обеспечат высокоопла́чиваемую(финнами) "безопасность"....

Alhazred

Сала Украине! Азовцам тюремной баланды! )))

Asd10

Че, правда мы никогда не будем вместе??? Пойду в церковь, свечку к иконе святого Владимира поставлю!!!)))