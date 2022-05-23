Полицейские поймали медвежонка в Лагерном саду в Томске

Полицейские нашли и отловили медвежонка на территории Лагерного сада в Томске в воскресенье, зверя передали сотрудникам облдепартамента охотничьего хозяйства Томской области, сообщается в телеграм-канале регионального УМВД.
Люди сообщили в полицию о том, что на территории Лагерного
сада ходит медвежонок. На место незамедлительно прибыли сотрудники
патрульно-постовой службы.
В ходе обследования территории полицейские поймали зверя и
передали его сотрудникам Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской
области.
Медвежонок будет выпущен в естественную среду обитания. Жизни и здоровью граждан ничего не угрожает.