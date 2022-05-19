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RuStore обяжут предустанавливать на смартфоны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российский магазин приложений RuStore внесут в список программ, обязательных для предустановки на технические устройства внутри России, сообщает пресс-служба Минцифры. Над созданием RuStore в настоящее время работает VK.

Под техническими устройствами подразумеваются смартфоны, планшеты, компьютеры, ТВ с функцией Smart TV, уточняется в сообщении. При этом в случае смартфонов предустановка касается только устройств на Android.

Планируется, что запуск бета-версии магазина состоится 25 мая. С лета 2022 года в RuStore появятся платежные системы, push-уведомления, рейтинги приложений и разработчиков. Позднее разработчики внедрят инструменты для аналитики и маркетинга.

Гендиректор VK Владимир Кириенко ранее заявил, что на старте в магазине будет доступно больше ста российских приложений. Также RuStore будет доступен для зарубежных разработчиков.

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