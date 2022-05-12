Врио губернатора Томской области Владимир Мазур выступил с речью перед депутатами, он перепутал регион с Тюменской областью.

В начале своего выступления Мазур назвал Томскую область Тюменской. «Тюменская земля — земля стойких духом сибиряков, очень искренних, очень порядочных, талантливых и трудолюбивых людей», — цитирует Мазура издание vtomske.ru.

В Тюменской области Владимир Мазур ранее работал в должности заместителя губернатора.

10 мая Владимир Путин принял отставку губернатора Томской области Сергея Жвачкина, возглавлявшего регион последние 10 лет. 55-летний Владимир Мазур переходит на должность врио губернатора Томской области из управления Президента РФ по внутренней политике, где занимал должность заместителя начальника, сообщается на сайте заксобрания Томской области.

Он уроженец Томской области, работал заместителем мэра Томска. После в разные годы занимал руководящие посты на муниципальном (мэр Тобольска) и региональном уровнях (заместитель губернатора в Тюменской и Калужской областях).