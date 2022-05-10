«Регион погас»: почему Жвачкин покинул пост губернатора

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после 10 лет руководства регионом объявил о досрочном уходе с должности. Политологи поделились мнениями — какую роль Жвачкин сыграл для области и действительно ли отставка связана с пенсией.

«20 января мне исполнилось 65. И, хотя все мужчины в душе мальчишки, я все-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И, конечно, нужно давать дорогу молодым», — пояснил Жвачкин причину ухода в официальном заявлении, опубликованном на сайте администрации области.

В соответствии со статьей 76 Устава Томской области, срок полномочий губернатора составляет пять лет. Жвачкина на должность губернатора по протекции Путина предложил Дмитрий Медведев (будучи президентом России) в 2012 году. Осенью 2017 года Жвачкина избрали губернатором на второй срок на всенародном голосовании.

Причины отставки

Об отставке Жвачкина заговорили еще в декабре 2021 года. По мнению главы «Центра развития региональной политики» Ильи Гращенкова, в нынешних реалиях Жвачкин бы не смог эффективно руководить областью, а вопрос с отставкой затянулся из-за спецоперации.

«Все-таки 65 лет, плюс 10 лет во власти, то есть последний старожил. Плюс низкие рейтинги "Единой России", достаточно протестный город, слабое влияние на местную политику — все это, естественно, не в сегодняшнем тренде, когда нужно достаточно жесткое управление. Также нужно самому решать вопросы с санкциями, с развалом экономики, протестными настроениями. Понятно, что Жвачкин для этого уже не очень подходил», — прокомментировал Sibnet.ru Гращенков.

Против Жвачкина сыграла и его собственная слабая заинтересованность в работе на этом посту, а какие-либо мощные группы влияния, например «Газпром», его не особенно поддерживали, считает эксперт «Центра политических технологий» Ростислав Туровский.

Жвачкин формально уходит из-за возраста и из-за того, что «отслужил» два срока на своем посту. Хоть и существуют «лазейки», чтобы сохранить должность, но уже бывший губернатор заявил: «Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек. Никогда не цеплялся за кресло».

«Губернаторов в России за плохую работу не снимают, иначе надо было снять больше половины. Есть всего три критерия — лояльность, высокие покровители и политическая полезность. С лояльностью у Жвачкина все хорошо, а вот с покровителями — не очень. По большому счету, некому за него "вписаться"», — сказал политолог Сергей Комарицын.

Также он отметил, что «старым начальникам дают уйти достойно», чтобы у временно исполняющего обязанности руководителя было время подготовиться к выборам в сентябре. «Сейчас Жвачкина наградят за доблестный труд и куда-нибудь пристроят. Обычное дело», — полагает эксперт.

Таким образом, досрочная отставка, по мнению политологов, в данном случае совершенно обычная схема. Если действующий губернатор не идет на следующий срок, нужно дать время проявить себя новому претенденту в статусе врио главы региона.

Оценка работы

«10 лет — приличный срок. Мне кажется, губернатор неплохо справлялся. Не лез очень сильно в местную политику, позволяя в том числе оппозиции активно участвовать в выборах», — оценил работу губернатора Илья Гращенков.

Политолог Комарицын напомнил, что высоких результатов последнее время Жвачкин не показывал. В национальном рейтинге губернаторов за март-апрель у него 73 место из 85.

«Нельзя также сказать, что регион при нем бурно развивался, хотя у него есть нефтяное сырье с мощной переработкой, атомная промышленность, образовательный потенциал. Вообще регион в последние годы погас, никак не соответствуя пусть давнему, но все же статусу центра Сибири», — заключил Туровский.

СПРАВКА: Сергей Анатольевич Жвачкин родом из Перми, по образованию — строитель и управленец. Работал и делал карьеру в нефтяных компаниях, став одним из топ-менеджеров «Газпрома». C 1995 по 1999 год — генеральный директор ОАО «Томскгазпром».

С 1999 по 2007 год — депутат Думы Томской области. С 1999 по 2004 и с 2012 года — президент футбольного клуба «Томь».

С 2012 года — губернатор Томской области.