Число сгоревших в Красноярском крае домов достигло 350

Порядка 350 домов сгорело в населенных пунктах Красноярского края по причине замыканий на подстанциях и линиях электропередачи, сообщается в официальном телеграм-канале Рослесхоза.

«Ситуация усугубилась погодными условиями, сильным ветром. В нескольких случаях огонь перешел с населенных пунктов в лес. Эти возгорания были оперативно локализованы», — говорится в сообщении.

В настоящий момент ведется ликвидация 24 лесных пожаров на площади 700 га силами 400 лесных пожарных и более 100 единиц спецтехники. Перехода огня на населенные пункты не допущено.

Из-за массовых пожаров в крае введен режим ЧС. В субботу утром в край пришел шквалистый ветер, скорость которого достигала 40 метров в секунду. В результате падения деревьев, перехлеста линий электропроводов и падения линий электропередачи произошли возгорания.