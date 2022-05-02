Западные кредиторы готовятся объявить России дефолт 4 мая. У жителей России с этим словом связаны очень неприятные воспоминания. В 1998 году после объявления дефолта рубль обесценился в четыре раза, люди потеряли накопления, резко упал уровень жизни. Грозит ли стране повторение этого сценария?

Россия оказалась в парадоксальной ситуации: деньги для выплаты долгов у нее есть, но воспользоваться она ими не может. Вашингтон честно признался, что намеренно поставил Москву в такое положение. «Им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы или объявить дефолт», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

Внешний государственный долг России составляет около 60 миллиардов долларов. Его размер, по сравнению с задолженностью ведущих экономических держав мира, мизерный. А российские золотовалютные резервы огромны — 643 миллиарда долларов. Проблема в том, что США и Евросоюз заморозили запасы РФ в долларах и евро на сумму в 300 миллиардов долларов.

Россия 4 апреля должна была выплатить по своему внешнему долгу чуть больше 600 миллионов долларов. Она пыталась взять эту сумму из замороженных средств, но западные банки не провели платеж. Иными словами, Минфину РФ не дали воспользоваться российскими деньгами.

Тогда Москва попыталась расплатиться рублями, но и этот номер не прошел. Запад стремится взять долг из незаблокированных валютных резервов России в долларах и евро. Они действительно есть и составляют прядка 100 миллиардов долларов. Российская сторона категорически отказывается их тратить, указывая на незаконность блокировки 300 миллиардов.

«Мы хотим расплатиться с кредиторами и инвесторами, поскольку деньги у нас есть, но нам не дают это сделать. Мы платежи проводим, но санкции политиков не позволяют платежу пройти в пользу инвесторов», — сказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Западные кредиторы дали России месяц на раздумье, то есть до 4 мая. Учитывая непреклонность позиций обеих сторон, официальный дефолт с высокой степенью вероятности будет объявлен.

Почему не надо бояться

Дефолт означает невозможность выплачивать долг точно в срок. В нынешней ситуации речь идет о суверенном дефолте России, как государства, так как стране нужно погасить долги, взятые на внешних рынках правительством и Центробанком.

Дефолты бывают двух видов. Первый — простой, когда у государства нет денег, чтобы расплатится с долгами, и шансов быстро исправить ситуацию тоже нет. Второй — технический, когда средства у страны на обслуживание задолженность есть, но по какой-либо причине воспользоваться ими в данный момент невозможно. В текущей ситуации идет речь о техническом дефолте.

Объявление государством дефолта (даже технического) снижает его кредитные рейтинги — стране становится сложно или невозможно привлекать новые займы за рубежом. В нормальной ситуации это очень неприятное явление, которое отрицательно сказывается на экономике и на простых людях. Часто это приводит к обесцениванию валюты, как это было в 1998 году.

Но сейчас против российской экономики введено столько санкций, что угроза дефолта для нее выглядит не слишком серьезной. Он станет формальностью, которая ничего не изменит. «Это бессмысленная история, совсем не похожая на 1998 год. Никаких существенных последствий для экономики, скорее всего, не будет», — считает директор Центра исследований финансовых технологий Сколково-РЭШ Олег Шибанов.

«Обычно дефолт уменьшает инвестиции в страну. Но они сейчас и так не приходят. В случае дефолта может быть экспроприация активов за рубежом. Но их уже и так отбирают. Они заморозили наши активы, а мы взяли в "заложники" средства тех иностранных инвесторов, которые вкладывались в российские ценные бумаги», — сказал начальник отдела доверительного управления ИФК «Солид» Михаил Королюк.

Таким образом, пострадают только зарубежные инвесторы, которые лишатся своих средств. «Этот технический дефолт никак не повлияет на экономику страны и курс рубля, никак не отразится на компаниях и на обычных гражданах», — подчеркнул директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец.