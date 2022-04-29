Движение машин ограничили на томской трассе из‑за пожаров

Сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение машин на участке с 55 по 59 километр автодороги Томск – Каргала – Колпашево из-за сильного задымления, сообщает УМВД по Томской области.

В связи с необходимостью действий по ликвидации пожаров, а также из-за сильного задымления, в Томске на улице Большой Подгорной, 214, а также на участке с 55 по 59 километр автодороги Томск – Каргала – Колпашево (Шегарский район), сотрудниками Госавтоинспекции ограничено движение автомобилей.

В Томске закрыто движение транспорта на улице Большая Подгорная (от переулка Светлого до улицы Героев Чубаровцев). В Шегарском районе на задымленном участке дороги автоинспекторами организовано реверсивное движение.

По данным ГУ МЧС России по Томской области, сообщение о возгорании сухой травы вдоль реки Обь в районе моста поступило на пункт пожарной связи села Мельниково днем. Предварительная площадь пожара — 20 гектаров.