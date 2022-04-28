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Google расширил возможность удаления личных данных из поиска

Источник:
Sibnet.ru
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Поисковая система Google
Фото: © Sibnet.ru

Google расширил политику удаления данных пользователей. Теперь, помимо банковских карт, фото документов и образцов подписи, он позволяет запросить удаление из поисковой выдачи физических адресов, электронной почты и номеров телефонов.

Новая политика позволяет даже запросить удаление дополнительной информации, представляющей риск кражи персональных данных, сообщается в блоге Google. Например, это могут быть данные аккаунта социальной сети или пароль блокировки смартфона.

«Когда мы получаем запросы на удаление, мы оцениваем весь контент на веб-странице, чтобы убедиться, что не ограничиваем доступность другой, в целом полезной информации, например, в новостных статьях. Мы также оценим, появляется ли контент как часть общедоступной записи на сайтах правительства или официальных источников. В таких случаях мы не будем его удалять», — сообщается в блоге Google.

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Запросить удаление личной информации из поиска Google можно в специальной форме. Пользователи могут блокировать выдачу сканов документов, образов подписи и личных данных, угрожающих конфиденциальности. 

Важно помнить, что блокировка контента в поисковой выдаче Google не удаляет его из интернета или других поисковых систем.

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