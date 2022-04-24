Xiaomi анонсировала бюджетный смартфон с аккумулятором 6000 мАч

Xiaomi анонсировала смартфон Redmi 10 Power с большим дисплеем и аккумулятором емкостью 6000 мАч. Новинка предлагается по цене 195 долларов (около 16 тысяч рублей).

Смартфон Redmi 10 Power имеет большой 6,71-дюймовый IPS-экран со скромным разрешением 1560720 (HD+) и частотой обновления 60 Гц, сообщается в официальном Twitter Xiaomi. Дисплей защищен тонким и прочным стеклом Gorilla Glass 3.

Блок камер имеет основной модуль на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп, селфи-камера — 5 Мп. Redmi 10 Power создан на базе Snapdragon 680 и поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.

Автономность обеспечивается аккумулятором емкостью 6000 мАч, чтобы процесс заряда не занимал много времени? устройство оснастили поддержкой быстрой зарядки мощностью до 18 Вт.

Заявленная цена Redmi 10 Power 195 долларов (15 900 рублей). Смартфон поставляется пока только в Индию, о сроках выхода в России информации нет.