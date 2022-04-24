НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Xiaomi анонсировала бюджетный смартфон с аккумулятором 6000 мАч

Источник:
Sibnet.ru
306 0
Смартфон Redmi 10 Power
Фото: © Xiaomi

Xiaomi анонсировала смартфон Redmi 10 Power с большим дисплеем и аккумулятором емкостью 6000 мАч. Новинка предлагается по цене 195 долларов (около 16 тысяч рублей).

Смартфон Redmi 10 Power имеет большой 6,71-дюймовый IPS-экран со скромным разрешением 1560720 (HD+) и частотой обновления 60 Гц, сообщается в официальном Twitter Xiaomi. Дисплей защищен тонким и прочным стеклом Gorilla Glass 3.

Блок камер имеет основной модуль на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп, селфи-камера — 5 Мп. Redmi 10 Power создан на базе Snapdragon 680 и поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.

Автономность обеспечивается аккумулятором емкостью 6000 мАч, чтобы процесс заряда не занимал много времени? устройство оснастили поддержкой быстрой зарядки мощностью до 18 Вт. 

Представлен доступный флагман iQOO Neo 6

Заявленная цена Redmi 10 Power 195 долларов (15 900 рублей). Смартфон  поставляется пока только в Индию, о сроках выхода в России информации нет.

Еще по теме
Евросоюз утвердил единый разъем для смартфонов
iPhone проверят фото на наготу
Google запретит приложения для записи звонков на Android
Россияне подготовят групповой иск к Apple
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Быстрый серфинг: горячие клавиши для браузеров
20.04.22, 11:14
3481
0
Сбербанк удален из Google и Apple: как установить приложение
Как установить актуальное приложение «Сбербанк Онлайн» на смартфон и сохранит ли программа работоспособность?
13.04.22, 22:23
4965
5
Как создать удобный групповой чат жильцов дома
Как выбрать платформу, создать общий чат и пригласить участников?
09.04.22, 15:14
3811
1
Как создать невидимую папку в Windows
В отличие от скрытых, невидимые каталоги доступны без дополнительных настроек — нужно лишь помнить, где они находятся
30.03.22, 02:47
5218
3
Как отключить Google‑ассистент на смартфоне
Случайная активация голосового помощника может причинять дискомфорт, совершать вызовы и запускать приложения
25.03.22, 21:53
6905
0
Как выбрать
Мембранная, механическая или ножничная: какая клавиатура лучше?
14.04.22, 08:56
4463
1
Как подобрать телевизор на замену монитору
Далеко не каждый телевизор подойдет для игр и офисной работы. Чтобы не ошибиться, надо обратить внимание на несколько важных параметров
08.04.22, 13:24
5216
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
10120
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
8760
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
12415
1
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Запад оценил реальную стоимость рубля
Китай запустил железнодорожный маршрут в обход России
США разрешили НКО «строить демократию» в России
Россия применит новые способы ведения боевых действий
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Demosfen

Контроль над движением капитала нужно было установить ещё 20 лет назад. Потому что вывод капитала за...

pkv84

Bloomberg вообще много откровенного бреда пишет,так себе источник,на уровне The Sun/

MuCbE

Так патритотам то как раз хорошо. Россия и дальше торгует нефтью, получает за это деньги. А у кого там...

Sovik

Почему Мелитополь и Херсон не в руинах, хотя там ВС РФ?