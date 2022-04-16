Приложение ЮMoney исчезло из Google Play

Приложение для онлайн-шопинга ЮMoney удалили из магазина Google Play. Ранее установленное пользователями приложение работает как обычно, сообщает пресс-служба компании.

«Не удаляйте уже установленное приложение. Оно работает как обычно, все операции доступны. Если приложение для Android не установлено, скачать его можно на нашем сайте», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ЮMoney.

При этом пользователей предупреждают для безопасности не скачивать приложение с неофициальных сайтов. Также компания отмечает, что все возможности ЮMoney по-прежнему доступны через сайт, включая его мобильную версию.

ЮMoney по итогам 2020 года являлся вторым по величине платежным сервисом в России и уступал лишь «Сбербанк Онлайн». Ранее Google Play и App Store удалили приложения Сбербанка и Альфа-банка.