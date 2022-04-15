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Теплая и ясная погода установится в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Температуры воздуха днем составят 16 градусов тепла, будет сухая и ясная погода, сообщила ведущий синоптик отдела метпрогнозов Забайкальского гидрометцентра Людмила Сидельникова.

«16-17 апреля по краю существенных осадков не ожидается, ветер западного направления 7-12 метров в секунду, в отдельных районах усиление до 15-20 метров в секунду», — сообщает синоптик.

Ночные температуры существенно не изменятся 1-6 градусов мороза, при прояснении холоднее —11-16 градусов мороза.

Дневные температуры будут повышаться от 7-12 градусов тепла, в субботу до 11-16 градусов тепла в воскресенье.

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Сибирь #Забайкалье #Гео
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