Первый полет в космос: неизвестные факты

Полет Юрия Гагарина на корабле «Восток» 12 апреля 1961 года открыл космическую эру. Успех его миссии стал триумфом советской космической программы. Несмотря на огромное количество исследований, многие подробности его полета до сих пор остаются малоизвестными.

Гагарин до зачисления в отряд космонавтов три года служил летчиком 769-го истребительного авиационного полка ВВС Северного флота в Мурманской области. К зачислению в отряд космонавтов его налет составлял всего 230 часов. Для сравнения — у будущего первого американского астронавта Алана Шепарда было более 8 тысяч часов налета.

Много претендентов

Отбор претендентов на историческую роль первого космонавта велся сразу по нескольким критериям. В советский космический отряд набирали исключительно летчиков-истребителей не старше 35 лет.

Их рост не должен был превышать 175 сантиметров, максимальный вес —70 килограммов. Последние требования диктовались размерами капсулы космического корабля «Восток». В отборе участвовали 3461 кандидата, из них в отряд зачислили 20 человек. До последнего на место Гагарина претендовали Герман Титов и Григорий Нелюбов.

Разборка корабля

Контрольное взвешивание космонавта с креслом, проведенное 9 апреля 1961 года, показало превышение расчетного значения. В итоге инженеры нашли «русское» решение проблемы — часть оборудования была попросту разобрана.

В частности, из кабины убрали систему аварийного подрыва, которую в пилотируемом полете применять не планировалось. Однако в спешке были также удалены нужные датчики давления и температуры. К счастью, они оказались зарезервированы, поэтому доработка не повлияла на сроки старта.

Бумага в качестве приметы

Перед каждым стартом ракеты печаталось стандартное «Полетное задание». Разработчики обратили внимание, что когда его печатали на красивой финской мелованной бумаге, старты оказывались аварийными.

При этом использование желтой отечественной бумаги совпадало с успешными запусками. Поэтому «Полетное задание» для первого пилотируемого полета напечатали на некачественной, но «счастливой» бумаге.

Аварийная программа

Резервным режимом спуска корабля «Восток» было естественное торможение в атмосфере. В течение семи суток он должен был сойти с орбиты даже в случае отказа важных систем. Но в этом случае корабль мог приземлиться в любой точке под трассой полета — например, в океан.

Ученые долгое время искали способ избежать этого, но решение нашли лишь 11 апреля — за день до старта. Гагарину предлагалось использовать аэродинамическую несимметричность корабля с помощью ручной системы ориентации. В итоге нужную программу разворотов «Востока» первый космонавт узнал только за несколько часов до полета.

Надпись на шлеме

Архивные фотографии свидетельствуют, что на шлеме первого космонавта алой краской были выведены четыре буквы — СССР. Но мало кто знает, что их нарисовали буквально за 15 минут до выезда Гагарина на стартовую площадку.

Юрий Гагарин перед стартом Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Дело в том, что начальство задумалось — вдруг космонавт приземлится в нерасчетной зоне, а местное население примет его за иностранного шпиона? У Гагарина на всякий случай было удостоверение, но под несколькими слоями скафандра. Поэтому для надежности решили обозначить его гражданство на шлеме.

Нештатная орбита

После старта на 156-й секунде выведения отказала одна из антенн системы радиоуправления. Сигнал на отключение первого двигателя не прошел, в итоге он прекратил работать на 0,46 секунды позже положенного по резервному варианту. Из-за этого все остальные двигатели также отключились позже, ракета разогналась сильнее.

В результате корабль вышел на нештатную орбиту —327 километров вместо расчетных 230 километров. Это исключало использование резервного режима возвращения с естественным торможением. Но Гагарину об этом сообщать не стали, чтобы не волновать.

Код ручного режима

Первый пилотируемый полет проводился в полностью автоматическом режиме, ведь на тот момент было неясно, сможет ли человек оставаться работоспособным в экстремальных условиях космоса.

Но «Восток» также оснастили ручной системой управления на случай отказа автоматики. Чтобы космонавт мог перехватить управления, ему требовалось ввести код. Цифры запечатали в специальный конверт и поместили рядом с креслом. По воспоминаниям очевидцев, в конверте спрятали число «125».

Посадка с перелетом

После включения тормозной двигательной установки произошел сбой с обратным клапаном наддува камеры, корабль частично потерял горючее. Орбитальную скорость «Востока» удалось снизить лишь на 132 метра в секунду, тогда как расчетные цифры составляли 136. В итоге корабль пошел на спуск по более пологой траектории.

Кроме этого, не сработало штатное разделение спускаемого аппарата и приборного отсека, поэтому при входе в атмосферу корабль начало сильно крутить. Отсеки разделились только в резервном режиме — примерно на высоте 150 километров, когда корпус уже сильно разогрелся. В результате Гагарин приземлился в нерасчетном районе.

Спуск над Волгой

На высоте примерно 7 километров сработали системы катапультирования кресла с космонавтом из спускаемого аппарата. Во время спуска Гагарин понял, что ему грозит смертельно опасная для человека в тяжелом скафандре посадка на воду.

Космонавт в итоге сбросил аварийный запас весом 43 килограмма. Тем самым он увеличил дальность спуска и смог приземлиться на суше — в паре километров от берега Волги, в районе деревни Смеловка Волгоградской области. При этом расчетной территорией возвращения были окрестности Саратова.

Настоящее время полета

В большинстве справочников длительность полета Гагарина составляет 108 минут. Но на самом деле эти цифры неправильные. Дело в том, что советская сторона сообщила присутствовавшему на месте посадки комиссару Международной авиационной федерации предварительные данные.

Потом их уточнили, в реальности полет продолжался 106 минут. Однако изменять поданные данные уже не стали — это могло вызвать лишние вопросы со стороны западных специалистов. Ошибочная цифра была исправлена только через много лет.