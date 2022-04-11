Бурятские врачи смогли спасти роженицу после 212 дней на ИВЛ

Девушку с коронавирусом после родов поместили на ИВЛ. она пробыла на нем 212 дней, но смогла задышать самостоятельно, сообщает Республиканская клиническая больница имени Семашко.

30-летняя Надежда поступила в ковидный госпиталь для беременных, где спустя неделю родила девочку. Заболевание протекало в тяжелой форме – было зафиксировано полное поражение легких. Врачи перевели женщину на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ).

В сентябре девушку перевели в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко. Состояние пациентки оставалось по-прежнему тяжелым, функцию легких полностью выполнял аппарат ИВЛ.

В течение шести месяцев, шаг за шагом, врачи добивались результатов. Постепенно снижали процент кислорода – до 80, до 60, 40. В феврале девушка задышала самостоятельно, а 10 марта была отлучена от ИВЛ.

После восстановления активного двигательного режима, стабилизации общего состояния, пациентку перевели из реанимации в отделение пульмонологии, где ей предстояло дальнейшее лечение. Врачам приходилось заставлять пациентку выполнять гимнастику, женщина не сразу поверила в выздоровление.

«Хочу сказать всем, что ИВЛ – это не приговор! Я провела на аппарате 212 дней, 17 дней в медикаментозном сне, но благодаря врачам Городского роддома и Республиканской больницы, я уже в скором времени смогу взять на руки свою восьмимесячную малышку, которую ни разу не видела», — сказала пациентка.

Ей предстоит пройти длительную реабилитацию и дальнейшее использование кислородного концентратора. Но в ближайшее время, девушка сможет отправиться домой к своей семье.