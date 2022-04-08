Минфин США вывел из-под санкций финансовые операции, связанные с поставкой телекоммуникационного, интернет-оборудования и программного обеспечения в Россию.

«Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина (где бы он ни находился) услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете», — приводит РИА Новости сообщение Минфина.

Речь, в частности, идет об оборудовании и технологиях, необходимых для «мгновенного обмена сообщениями, видеоконференций, чатов и электронной почты, соцсетей, обмена фотографиями, кино и документами, поиск в интернете, блогерской деятельности и регистрации доменов».

Санкции Минфина США предполагают заморозку собственности и финансовых активов попавших под рестрикции компаний и физлиц на американской территории.