Качели инфляции: когда подешевеют продукты, техника и одежда?

Падение рубля в конце февраля, а также санкции взвинтили цены в магазинах почти на все товары. Стоит ли надеяться на снижение цен после укрепления рубля? Или обратного процесса не будет?

В марте россияне столкнулись с существенным ростом цен не только на долларовую электронику, но и на продукты. Подорожали овощи, мясо, сахар. Частично рост цен на продовольствие связывали с падением рубля, введенными санкциями и ажиотажным спросом на некоторые продукты. Но рубль укрепился, ажиотажный спрос начал угасать...

Почему цены только растут?

«Когда произошел рост доллара, многие поставщики закупили товар по новому курсу. Они стараются вернуть потраченные деньги. Обратный процесс всегда затруднителен. Когда есть возможность получить прибыль, ни один продавец ее не упустит», — прокомментировал Sibnet.ru экономист Юрий Капштык.

Он добавил, что у бизнеса остаются проблемы с доставкой товара или сырья. Сроки доставки увеличены в три-четыре раза, многие товары закупаются по предоплате. Предприниматели стараются закупать с запасом, тратят на это больше денег.

Даже после того, как цены на товары после кризиса стабилизируются, должно пройти еще не менее полугода, чтобы они начали заметно откатываться. При этом нужно понимать, что цены никогда не возвращаются на тот же уровень, с которого поднимались.

«Условно: если цены поднимаются на 30-40%, то потом средний откат будет примерно 10% в течение полугода. Связано это с тем, что такие резкие скачки имеют тенденцию повторяться. Поэтому большая часть производителей стараются как-то обезопасить себя и не менять цены, подняв их однажды», — пояснила Sibnet.ru руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова.

Продуктовые качели

Категория продуктов питания быстрее всего отреагирует на укрепление рубля, считает Акимова. Это связано с тем, что это продукты первой необходимости. Кроме того, за ценами на продукты следят власти и ФАС.

Внешние факторы сильно влияют на подорожание овощей, которые весной поставляются из-за рубежа, а местные уже закончились до нового урожая — свекла, морковь, капуста, картофель. Этот тот самый «борщевой набор». Цены него могут упасть осенью, когда будет новый урожай.

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Цены на сахар, гречку сильно зависят от ажиотажа. Но за ними пристальнее следят власти и антимонопольщики, поэтому они могут стабилизироваться быстрее.

В целом, будут ли цены на продукты снижаться, зависит и от гибкости розничной торговли. Например, иностранные владельцы розничных магазинов быстрее реагируют на падение спроса и снижают цены.

Отечественные бизнесмены дольше держат цены, даже если спрос упал, например, из-за снижения доходов населения, отметил ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промпроизводства СО РАН Юрий Воронов.

«Всегда, когда люди беднеют, идет смена качества питания. Повышается потребление хлеба, макарон и круп, падает потребление масла и мяса. Кто продает мясо, должны соображать, что люди от них уходят в низкокачественные продукты. Каждый решает, сбивать ли цены или терпеть сокращение спроса», — сказал Sibnet.ru Воронов.

Тот, кто вовремя снизит цены, получит возможность обойти менее гибких конкурентов, привлечь покупателей. Поэтому бизнесу важно анализировать спрос и заранее просчитывать такие моменты, добавил эксперт.

Не только продукты

За стоимостью средств гигиены и бытовой химией также будут следить власти, поэтому возможно некоторое удешевление в течение полугода.

«Ведется работа с нашими региональными производителями. Планируется насытить рынок товарами российского производства, в дальнейшем можно будет стабилизировать цены», – сказал о средствах гигиены журналистам и.о. руководителя Новосибирского УФАС Дмитрий Сухоплюев.

Но одежда, электроника и бытовая техника в ближайший год вряд ли подешевеют. Это те категории, где себестоимость продукции при общей высокой инфляции вырастает наиболее значительно. Плюс большие расстояния внутри страны. «Очень большой процент стоимости товаров этой категории в России составляет логистика. Даже если это одежда местного производства, цена снижаться не будет», — считает Акимова.

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С другой стороны по некоторым товарам возможен временный откат, если продукции было запасено на складах с избытком. Капштык отметил, что на собственном опыте увидел, как цена на электронику, взлетевшая во время ажиотажа, может снижаться.

«Выбрал ноутбук до начала событий, его цена была в районе 70 тысяч рублей, затем произошел обвал рубля и начались санкции. Цена на ноутбук выросла до 150 тысяч рублей. Товарный запас имеется, поставки не прекратились, хотя связаны с проблемами логистики, и он сейчас вернулся в ценовую категорию», — привел пример экономист.