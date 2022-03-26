Бумажные деньги, несмотря на современные технологии их изготовления, привередливы к условиям хранения. Купюры не любят влажность, яркий свет, плохо переносят загрязнение и физическое воздействие. Как хранить денежные банкноты дома, чтобы они не испортились?

В кризисные времена люди предпочитают хранить часть накоплений наличными дома. Но и в домашних условиях деньги подвержены риску — физической порче. Причем эта проблема более актуальна для иностранной валюты, нежели для рублей.

Поврежденные российские банкноты можно без труда обменять в банке, а вот с долларами и евро такой номер не пройдет. В лучшем случае за обмен иностранной валюты удержат комиссию, в худшем — просто откажутся принимать.

Главный враг

Бумажные купюры очень не любят повышенную влажность. Нужно избегать попадания на деньги жидкости в любом виде. Влага приводит к расслаиванию волокон на банкнотах и появлению выпуклостей после высыхания.

Для изготовления современных купюр используются хлопок и лен. Эти материалы крепче обычной бумаги, но больше подвержены образованию грибка во влажных условиях.

Для обмена поврежденных купюр нужно обратиться в банк. После их проверки он должен обменять их на новые наличные в эквивалентной сумме или перечислить безналично на счет. Комиссия за замену рублевых купюр не берется.

Но и слишком сухая среда приводит к пересыханию купюр и их последующему разрушению. Поэтому лучше хранить бумажные банкноты при влажности на уровне 30-60% и температуре от 18 до 22 градусов.

Губительный свет

Пагубно влияет на бумажные деньги яркий свет, прежде всего, солнечный. «Поэтому бумажные банкноты следует хранить вдали от яркого освещения, сухого воздуха», — сказал «Известиям» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Эти факторы оказывают воздействие на краски и компоненты, которыми покрыта банкнота. Краски выгорают при длительном нахождении на свету, и купюры выцветают», — предупредил эксперт.

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Опасна повышенная температура. Бумага пересыхает — она становится ломкой. Поэтому деньги стоит держать подальше от источников тепла.

Губительна для купюр и грязь. Надо избегать попадания на них органики в любом ее виде (насекомые, цветы, пыльца), остатков еды и питья. Иначе при длительном хранении банкноты могут потемнеть и покрыться плесенью.

Нельзя гладить

Эксперты предостерегают от хранения бумажных денег между страницами книг. Краска от картинок и текст отпечатается на банкнотах и тогда их могут не принять в магазине. В этом отношении еще более опасны газеты.

Не стоит гладить купюры утюгом даже, если они оказались слишком помяты. При глажке есть риск уничтожить машиночитаемые знаки, и ни в магазинах, ни в банках купюры больше не примут.

Идеальным местом для хранения наличности можно считать темное место, вдали от источников света с комфортным уровнем влажности.

В таких местах денежные купюры можно хранить в стеклянной банке с закрывающейся пластиковой крышкой либо в пластиковом контейнере.

Но специалисты рекомендуют использовать для хранения специальные вакуумные упаковки. «В такой герметичной упаковке деньги защищены от влаги, перепадов температуры, ультрафиолетовых лучей и других факторов окружающей среды», — пояснил Корнейчук.