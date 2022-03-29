Всемирная история сахара: от лекарства до массового яда

Без сахара многие с трудом представляют жизнь, его добавляют в чай, используют для заготовок и выпечки. Но раньше этот продукт был доступен только для избранных. А еще раньше использовался только как лекарство. Как сахар стал сладким ядом, от которого невозможно отказаться?

От тростника к свекле

Сахарный тростник известен человечеству с древности. Плантации сахарного тростника существовали 10 тысяч лет назад в Полинезии, 8 тысяч лет назад — в Индии.

Затем постепенно сладкий сгущенный сок из тростника стал распространяться по миру. Около 3 тысяч лет назад о нем знали древние римляне, египтяне, китайцы и индийцы.

В Индии в V веке до нашей эры научились получать из сока сахарного тростника кристаллы. При этом использовали сладкие кристаллы не как лакомство, а как лекарство от болей в желудке.

«Сахар… представляет собой мед, собираемый в тростнике, белую смолу, которую можно жевать, самые большие куски его по величине сравнимы с лесным орехом, используется только как лекарство», — писал древнеримский ученый Плиний-старший в I веке нашей эры в своем знаменитом труде «Естественная история».

Европа смогла по-настоящему распробовать сахар только в XV–XVI веках, когда у стран этого континента стали массово появляться колонии, поставляющие сахарный тростник. Это сделало сладость более дешевой и доступной. Появилось множество сахарных заводов.

В Россию сахар завозили купцы еще в XII–XIII веке, но это было угощение только для избранных. Доступным его сделал Петр I, который в 1718–1719 годах поручил купцу Павлу Вестову построить первый в России сахарный завод. В качестве сырья использовался импортный тростник.

Первый российский сахарный завод производил 600 пудов (9,8 тысячи килограммов) сахара в год.

Но транспортировка тростника была недешевой и сложной, поэтому в Европе искали другие способы получения продукта. Так, немец Андреас Сигизмунд Магграф в 1750-х годах выяснил , что сахар содержится не только в тростнике, но и в кормовой свекле. Но первые заводы по производству сахара из свеклы начали строить только после его смерти.

В 1799-1801 годах Яков Есипов разработал технологию получения сахара из свеклы в промышленных условиях, впервые используя способ очистки свекловичного сока известью.

Первый завод по производству сахара из сахарной свеклы (свеклосахарно-спиртовой завод) в России начал работать в 1802 году в Тульской губернии.

В 1806 году во Франции Наполеон решил раздать земли тем, кто хотел освоить такой метод производства. Производителям сахарной свеклы французское правительство платило специальные премии.

Голова и кубики

Сахар в Европе и в России долгое время производили в виде больших конусов — сахарных голов. Густой горячий сироп заливали в специальные конусообразные формы с небольшим отверстием в нижней части для удаления лишней жидкости. Затем формы оставляли на несколько недель для просушки и образования кристаллов.

Высушенные головы сахара заворачивали в специальную плотную бумагу синего цвета, ее даже называли сахарной.

Сахарная голова Фото: © Свердловский областной краеведческий музей

Сахарные головы весили от 5 до 15 килограммов и стоили недешево. Поэтому продавцы ломали сахар на мелкие куски. Затем сахарные головы стали разрезать промышленным способом – так появились колотый и пиленый сахар.

В России пили чай с колотым кусковым сахаром в двух вариантах: вприкуску и внакладку. Вприкуску — небольшой кусочек сахара зажимали передними зубами и через него протягивали горячий чай. Второй способ питья чая – внакладку, когда кусочек сахарной головы растворяли в чае. Но для экономии чаще пили вприкуску.

В 1900 году сахар стали дробить с помощью центрифуги, и сахарная масса прямо в ней высыхала еще быстрее. Затем сахар вынимали из форм и расфасовывали.

Астрономы обнаружили один из видов космического сахара — это гликолевый альдегид в межзвездных скоплениях звездной пыли.

В Европе перестали производить сахарные головы примерно в 1940 году, тогда же появился привычный рассыпной сахар. Торговцы продавали сахар на вес до 1955 года, после чего в магазинах появились двухкилограммовые упаковки.

Сахарная голова высотой 20 сантиметров в последний раз продавалась в России в 1967 году к 50-летию Октябрьской революции. Сейчас сахарные головы в основном распространены в арабских странах, также их до сих пор выпускают в Бельгии.

Выпускать сахар в кубиках придумали в Чехии. В 1841 году супруга директора сахарного завода поранила руку при колке сахара и попросила придумать другой способ. Тогда Якуб Криштоф Рад изобрел станок для изготовления прессованного сахара в форме кубиков.

Осенью 1843 года первый кусковой сахар появился в продаже. В месте, где находился сахарный завод, сейчас установлен памятник — белоснежный куб, символизирующий сахар-рафинад.

Автомат для расфасовки рафинада в Краснопресненском сахарорафинадном заводе в 1957 годуу. Фото: © Главархив Москвы

В России кубики сахара стали производить в 1930-е годы. Во время Великой Отечественной войны сахарная промышленность понесла большой ущерб, но в послевоенные годы была быстро восстановлена.

В 1975 год в СССР работало 318 свеклосахарных заводов общей мощностью по переработке свеклы 697 тысяч тонн в сутки. Сейчас в России работают 74 сахарных завода.

Смертельно опасен?

Любимый на многих континентах сахар, изначально используемый как лекарство, со временем получил прямо противоположную славу. В 1970-х годах британский диетолог Джон Юдкин сделал вывод, что чрезмерное употребление сахара приводит к проблемам со здоровьем.

Он опубликовал знаменитую книгу «Чистый, белый и смертельный» и породил дискуссии о вреде этого продукта.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует есть 50 граммов сахара в день из всех продуктов. Технический регламент Евразийского экономического союза предлагает считать дневной нормой 65 граммов.

При этом россиянин в среднем съедает 107 граммов сахара в сутки или 39 килограммов в год. В основном сахар поступает в организм не из сладостей. Например, в одной столовой ложке кетчупа содержатся примерно одна чайная ложка свободных сахаров.