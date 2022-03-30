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Минпромторг зафиксировал резкое падение продаж сахара

Источник:
«Известиям»
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Фото: © Sibnet.ru

Спрос на сахар начал резко падать в России. В конце марта продажи этого продукта сократились на 21% по сравнению с последними днями прошлого месяца, следует из данных Федеральной налоговой службы России.

«Рассчитываем, что уровень спроса стабилизируется на привычных показателях, а затем будет даже ниже, поскольку люди закупились впрок. Сегодняшнее продолжение закупок сахара населением носит характер инвестиционный, а не социальный», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

Сейчас повышенный спрос наблюдается преимущественно в федеральных сетях, заметили в Минпромторге. В мелкой и несетевой рознице сахар есть в течение дня, его продают обычными темпами по рыночной цене. То есть по 80–100 рублей за один килограмм.

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В конце февраля поставщики стали резко повышать отпускную стоимость. В рознице возник ажиотажный спрос, и его не удалось сразу потушить, в том числе потому, что сети были связаны обязательствами — держать стабильные цены, гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько.

Сейчас ситуация почти нормализовалась: на фоне новых рыночных цен он возвращается на полки, в опте фиксируют стабилизацию и даже некоторое снижение стоимости. Если рубль продолжит укрепление, в опте можно ожидать дальнейшего уменьшения расценок, предположил эксперт.

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