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Американцы получили спам с российскими ссылками

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи США столкнулись с получением спам-сообщений от самих себя, в некоторых из них содержатся ссылки на российские сайты. 

Пользователи американских операторов сотовой связи Verizon и Visible массово жалуются на получение рекламы от самих себя в Reddit и Twitter, сообщает The Verge. В графе отправителя таких SMS значится «От меня».

По словам жертв, сообщения сопровождаются ссылками. Иногда это розыгрыши бытовой техники, но довольно часто они ведут на российские ресурсы, в том числе сайт Первого канала. Абонентам рекомендовано не переходить на предложенные ресурсы во избежание утечки данных.

Мошеннический механизм, когда номер отправителя подменяется на номер жертвы, не только затрудняет обнаружение злоумышленников, но и делает невозможным подачу жалобы за спам. Жертве в таком случае придется указать собственный номер в качестве рассыльщика спама, что не является истиной.

Единая система блокировки спама появится в России
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