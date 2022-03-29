НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Аналог Google Play запустят в России

Источник:
ТАСС
302 0
Фото: © Sibnet.ru

Аналог магазина приложений для Android Google Play под названием NashStore запустят в России 9 мая, его созданием занимаются специалисты «Цифровых платформ», сообщил директор по проектам данной организации Владимир Зыков.

«К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись», — цитирует Зыкова ТАСС.

По его словам, в рамках NashStore пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки, магазин позволит гражданам России и стран ЕАЭС пользоваться привычными сервисами без ограничений.

Сейчас создатели сервиса формируют расширенный пул разработчиков мобильных приложений для качественной подготовки реестра. На данный момент с «Цифровыми платформами» сотрудничают более 700 компаний. Сервис будет работать на смартфонах на базе Android

Все желающие «могут подать заявку на включение их софта в NashStore через официальный сайт NashStore.ru. Сервис получит различные способы оплаты приложений и подписок, включая национальные карты «Мир».

Еще по теме
Защита от вредоносных драйверов появилась в Microsoft Defender
Windows 11 лишится удобной функции
WhatsApp увеличит размер пересылаемых файлов
Google остановил подключение карт «Мир» к Google Pay
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как отключить Google‑ассистент на смартфоне
25.03.22, 21:53
4346
0
Как навсегда отключить обновления Windows
Простой способ полностью запретить операционной системе запускать обновление через перенастройку прав пользователей
23.03.22, 14:16
3206
3
Как перенести данные с «Google Диска» на «Яндекс.Диск»
Экспорт данных Google Диска может потребоваться в связи с невозможностью продления подписки на сервис
21.03.22, 10:18
1216
0
Как вернуть поиск «Яндекс» в Firefox
Простой способ вернуть поиск «Яндекса» в браузер Mozilla Firefox без использования сторонних расширений и программ
15.03.22, 16:01
5538
1
Что такое гибернация в Windows 10 и как ее отключить
Этот режим очень похож на сон, а выход из него значительно быстрее обычного включения компьютера, но у него есть и минусы
13.03.22, 22:43
3334
0
Как выбрать
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
02.03.22, 20:16
7159
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
6837
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
10131
1
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
22.01.22, 10:42
10775
2
Тип, цвет и длина: как выбрать новогоднюю гирлянду
Новогодние гирлянды делают елки ярче и праздничней. Как выбрать самую лучшую для украшения елки?
23.12.21, 12:28
9113
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Ужас автомобилистов: на сколько подорожает ОСАГО
Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны
«Умная» российская артиллерия восхитила офицера армии США
Минобороны раскрыло потери российской армии на Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

kygear

Товарища Сталина Народ любил в том числе и за 1 е апреля.Это был всенародный праздник и снижение цен...

Alhazred

На колу мочало, начинай Макрон с начала. Пока он растележится уже весь Мариуполь зачистят. И людей эвакуируют....

Алёна 717832

Нет уж, макрон! Путин сказал - за рубли, значит за рубли!

ifhbrjd

И тормоза снять - нафик они для русссских!