Аналог Google Play запустят в России

Аналог магазина приложений для Android Google Play под названием NashStore запустят в России 9 мая, его созданием занимаются специалисты «Цифровых платформ», сообщил директор по проектам данной организации Владимир Зыков.

«К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись», — цитирует Зыкова ТАСС.

По его словам, в рамках NashStore пользователи смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки, магазин позволит гражданам России и стран ЕАЭС пользоваться привычными сервисами без ограничений.

Сейчас создатели сервиса формируют расширенный пул разработчиков мобильных приложений для качественной подготовки реестра. На данный момент с «Цифровыми платформами» сотрудничают более 700 компаний. Сервис будет работать на смартфонах на базе Android

Все желающие «могут подать заявку на включение их софта в NashStore через официальный сайт NashStore.ru. Сервис получит различные способы оплаты приложений и подписок, включая национальные карты «Мир».