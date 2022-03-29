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Кессон крыла МС‑21 из российских композитов испытали на прочность

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Denis Fedorko / CC BY-SA 4.0

Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха и Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского испытали кессон крыла самолета МС-21, изготовленного из российских полимерных композиционных материалов, сообщает пресс-служба Ростеха.

Нормы авиационной безопасности требуют, чтобы при статических испытаниях кессон (силовая часть крыла) выдержал так называемую расчетную нагрузку. Она, в свою очередь, в полтора раза больше максимально возможной нагрузки при эксплуатации. На стенде ЦАГИ кессон разрушился при нагрузке, превышающей расчетную.

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Испытание проведено в специально созданных климатических условиях. Для учета влияния температуры на прочностные характеристики композиционного материала часть конструкции крыла самолета подвергалась нагреву.

«Успешное проведение испытаний подтвердило правильность методик расчета прочности изделий из композитов. Экспериментально доказано, что основной силовой элемент крыла – кессон – обеспечивает прочность и безопасность при самом неблагоприятном сочетании условий полета. Все строящиеся лайнеры будут оснащаться крылом из отечественных материалов», – заявил гендиректор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

Кессон изготовлен АО «АэроКомпозит» – дочерним предприятием ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в состав ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех).

Самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из российских материалов, поднялся в небо 25 декабря 2021 года. Первому полету предшествовал большой комплекс наземных испытаний, которые показали соответствие отечественных композитов требованиям к конструкции самолета.

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