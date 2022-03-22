России отказали в поставках деталей для МС-21

Иностранные производители отказались поставлять компоненты для российского самолета МС-21 даже по предоплаченным заказам, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Нам отказано в поставке компонентов в рамках нашей широкой международной кооперации. При этом даже заранее предоплаченные заказы сегодня заморожены и не поставляются. Причем объяснений нет никаких»,— цитирует Мантурова РИА Новости.

В результате Объединенная авиастроительная корпорация поставит в эксплуатацию всего два самолета МС-21 вместо ранее планировавшихся четырех, поставки перспективного лайнера ожидаются только в 2024 году.

Мантуров также уточнил, что Россия в 2023 году планирует сертифицировать другой отечественный самолет Sukhoi SuperJet 100 без импортных деталей, его поставки также начнутся в 2024 году.

Одновременно прорабатывается возможность увеличения темпов производства самолетов Ту-214 на Казанском авиационном заводе до десяти единиц в год, в перспективе они могут получить новый российский двигатель.