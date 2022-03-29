Новые скидки и наценки появились в ОСАГО

Страховщики с 1 апреля 2022 году будут использовать новую методику расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО. Новые скидки и наценки сделают для аккуратных водителей полис дешевле, а для лихачей — значительно дороже.

Стоимость полиса ОСАГО складывается из базового тарифа, умноженного на несколько коэффициентов: территориальный (от 0,64 до 1,88), возраста и стажа (0,83 до 2,27), ограничения (1 или 1,94), мощности двигателя (от 0,6 до 1,6), сезонности (от 0,5 до 1) и бонус-малус. Базовый тариф для физлиц варьируется от 2471 до 5436 рублей.

Проверить КБМ можно на сайте Российского союза автостраховщиков. Для этого нужно ввести ФИО о данные водительского удостоверения.

Обновление значения КБМ водителя происходит каждый год. Если отъездил без аварий, скидка на следующий полис ОСАГО увеличивается. Если стал виновником ДТП — появляется повышающий коэффициент.

Ранее каждый год безаварийной езды добавлял 5% скидки и максимальная скидка за безаварийную езду в течение 10 и более лет составляла 50% (коэффициент бонус-малус был 0,5). С 1 апреля 2022 года для таких водителей КБМ снижается до 0,46, то есть скидка на полис составит 54%.

При этом коэффициент существенно вырастает для начинающих водителей и лихачей. Так, водителям со стажем менее трех лет и моложе 22 лет теперь присваивается коэффициент 1,17 (стоимость полиса для них увеличивается на 17%). А для виновников трех и более ДТП значение КМБ станет 3,92 — полис ОСАГО будет стоить почти в четыре раза больше базового значения.

Таким образом стоимость страховки для аккуратного и проблемного водителя может отличаться в восемь раз.

Новые коэффициенты КБМ страховщики будут применять при расчете страховой премии по договорам ОСАГО, заключенным включительно по 31 марта 2023 года. А

«Только за первое полугодие 2021 года количество безаварийных автовладельцев выросло на 3,3 миллиона в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Абсолютное большинство — более 94% водителей — получили скидку на ОСАГО от 5% и выше. Все они на личном опыте убедились: если водить аккуратно и не становиться виновником ДТП, то на следующий полис "автогражданки" можно получить приятную скидку», — прокомментировал исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.