Навального приговорили к девяти годам строгого режима

Лефортовский суд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к девяти годам по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Навального также обязали выплатить штраф на 1 миллион 200 тысяч рублей. Осужденный вины не признал. Обвинение запрашивало для политика 13 лет колонии. Процесс проходил в выездном режиме в исправительной колонии № 2 Владимирской области в городе Покрове.

Суд посчитал, что Навальный под предлогом антикоррупционной деятельности «путем обмана и злоупотребления доверием» собирал пожертвования и распоряжался ими в личных целях. По версии следствия, политик собрал с физических лиц 588 миллионов рублей пожертвований.

Обвинение строилось на показаниях четырех граждан, которые пожертвовали 2,7 миллиона рублей. Что касается обвинений в оскорблениях, что суд установил, что Навальный допустил оскорбления участников судебного заседания в феврале 2021 года.