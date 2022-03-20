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«Авангард» второй раз обыграл «Металлург» в серии полуфинала

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ХК «Авангард»

Вторая игра полуфинала плей-офф Восточной конференции между «Авангардом» и «Металлургом» оказалась ожидаемо напряженной. «Магнитке» удалось отыграться во втором периоде со счета 1:5 до 5:6. Но победа все же досталась «Авангарду».

После разгрома «Металлурга» «Авангардом» в первой игре (8:1), ястребы готовились к серьезному сопротивлению. Омичи были уверены, что на вторую домашнюю игру соперник выйдет злым и заряженным на победу.

Но сначала преимущество было у омичей. Счет открыл Владимир Брюквин на пятой минуте первого периода. Вскоре «Металлург» сравнял, шайба на счету Джоша Карри. Через две минуты «Авангард» опять вышел вперед, забил Павел Дедунов.

За две минуты до концовки периода еще одну шайбу в ворота Василия Кошечкина отправил Арсений Грицюк, а за последние секунды четвертую шайбу добавил Дамир Шарипзянов. На перерыв команды ушли со счетом 1:4 в пользу «Авангарда».

Второй период оказался не менее результативным. Сначала продолжил вести «Авангард», пятую шайбу «магнитке» забросил Кирилл Семенов. Затем соперники обменялись голами: у «Металлурга» забил Никита Коростылев, у «Авангарда» — Алексей Береглазов.

Плей-офф КХЛ: расписание матчей

Затем магнитогорцы реабилитировались и отправили Шимому Грубецу еще три шайбы. Забили Брендэн Лайпсик и снова Коростылев, а на последних секундах добавил Максим Карпов. Счет после второго периода — 5:6.

Третий период оказался сложным для вратаря «Авангарда», но «Металлург» не смог пробить Шимона Грубеца. За полторы минуты до конца матча «магнитка» заменила вратаря на шестого полевого игрока и в большинстве еще раз попыталась сравнять счет. Но оборона ястребов выдержала натиск, и «Авангард» одержал победу, забив в пустые ворота соперника седьмую шайбу.

В плей-офф команды играют до четырех побед, счет в серии между «Авангардом» и «Металлургом» — 2:0. Следующая игра пройдет 22 марта на льду ястребов в Балашихе.


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