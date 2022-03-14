Кузбасс отменил масочный режим

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Введенный из-за распространения коронавируса масочный режим отменяется в Кузбассе с 14 марта, сообщается в Telegram-канале губернатора Сергея Цивилева.
«С 14 марта в регионе отменяется масочный режим. Также не будет обязательным соблюдение социальной дистанции», — говорится в сообщении.
По данным на понедельник, всего за пандемию в Кемеровской области выявлено 152 963 случая заражения коронавирусом, выздоровели 140 863 пациента, 2194 человека скончались.
c2h5oh76очень героически, уникальная тактика у них, ВСУ наступает, взрывая перед собой мосты
ponhik78А их и не берут пока. Обходят, блокируют и идут дальше.
sib_man9а ведь такие бодрые были в самолете, обещали всех наказать
mosquito__2010Те 180 наемников с кучей оружия которых одним разом по Львовской области под развалинами дома похоронили...