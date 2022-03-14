Кузбасс отменил масочный режим

Введенный из-за распространения коронавируса масочный режим отменяется в Кузбассе с 14 марта, сообщается в Telegram-канале губернатора Сергея Цивилева.

«С 14 марта в регионе отменяется масочный режим. Также не будет обязательным соблюдение социальной дистанции», — говорится в сообщении.

По данным на понедельник, всего за пандемию в Кемеровской области выявлено 152 963 случая заражения коронавирусом, выздоровели 140 863 пациента, 2194 человека скончались.