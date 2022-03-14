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Кузбасс отменил масочный режим

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Введенный из-за распространения коронавируса масочный режим отменяется в Кузбассе с 14 марта, сообщается в Telegram-канале губернатора Сергея Цивилева.

«С 14 марта в регионе отменяется масочный режим. Также не будет обязательным соблюдение социальной дистанции», — говорится в сообщении.

По данным на понедельник, всего за пандемию в Кемеровской области выявлено 152 963 случая заражения коронавирусом, выздоровели 140 863 пациента, 2194 человека скончались.

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Жизнь #Здоровье #Кузбасс #Новости COVID19
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Топ комментариев

c2h5oh76

очень героически, уникальная тактика у них, ВСУ наступает, взрывая перед собой мосты

ponhik78

А их и не берут пока. Обходят, блокируют и идут дальше.

sib_man9

а ведь такие бодрые были в самолете, обещали всех наказать

mosquito__2010

Те 180 наемников с кучей оружия которых одним разом по Львовской области под развалинами дома похоронили...
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