Функция проверки орфографии появится на всех Android

Функция проверки орфографии Grammar Check в Gboard перестает быть эксклюзивом Google Pixel и постепенно станет доступна на всех смартфонах Android. Опция отмечает орфографические ошибки и предлагает варианты их исправления.

При вводе слова с ошибкой оно подчеркивается синим или красным (в зависимости от цветовой темы), сообщает 9to5Google. При касании опечатки всплывает меню с вариантами правильного написания. Если оно верно, но отсутствует в словаре, то его можно в него добавить, выбрав соответствующий пункт.

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Функция Grammar Check, в отличие от приложений для проверки орфографии, не отправляет данные на удаленный сервер, не занимает много памяти и не замедляет работу смартфона.

Еще плюс — интеграция проверки орфографии в стандартную клавиатуру, используемую большинством пользователей Android.

Обновление Gboard и активация Grammar Check происходят автоматически. Проверить просто: нужно открыть клавиатуру в любом сообщении, нажать «Три точки», «Настройки», «Исправление текста» и если опция доступна, то внизу появится уже активированный пункт «Проверка правописания».