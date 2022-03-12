Xiaomi представила в России роботы-пылесосы

Китайская компания Xiaomi представила российским пользователям новые роботы-пылесосы — Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro и Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra.

Новинки оснащены лидарами, что позволяет пылесосам проводить тщательную уборку с помощью точного позиционирования в пространстве. Роботы работают без участия человека, в полностью автоматическом режиме.

Разработчики уточнили, что модель Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro обладает мощностью всасывания 3000 Па, а также аккумулятором емкостью 5200 мАч, который обеспечивает до 170 минут автономной работы.

Что касается Mi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra, она дополняется зарядной станцией Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra Station, которая имеет отдельный мешок для пыли, вмещающий мусор с десяти полных уборок.