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Ученые СФУ оценили влияние потепления на урожайность зерна в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства РФ

Глобальное потепление увеличит урожайность сельхозкультур в России, но это поможет и размножению вредителей, выяснили в исследовании ученые СФУ.

«Изменение климата в России может повлиять на урожайность сельскохозяйственных культур как положительно, так и отрицательно. Засухи могут привести к снижению валового сбора зерна на 40–50% в основных зернопроизводящих регионах», — сообщил старший научный сотрудник лаборатории экономики климатических изменений и экологического развития СФУ Роман Гордеев.

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Но потепление климата и таяние вечной мерзлоты могут спровоцировать распространение возбудителей болезней сельскохозяйственных культур. Потепление уже привело к значительной экспансии итальянской саранчи на север и, согласно предварительным оценкам ученых, ареал обитания колорадского жука тоже расширится в северном, северо-восточном и восточном направлениях.

Есть и положительные эффекты: смягчение зимних температур улучшит «самочувствие» зимующих сельскохозяйственных культур, а теплая весна и рост количества углекислого газа в атмосфере поспособствуют продлению вегетационного периода.

Урожайность зерновых возросла благодаря изменившемуся климату за прошедшие десятилетия практически во всех областях России, за исключением регионов Центрального федерального округа. Чемпионами стали Приволжский и Южный федеральный округа. Усиление засухи тоже вероятнее на юго-востоке европейской части России.

В выгодном положении находится Енисейская Сибирь: Красноярский край, Республика Хакасия и Республика Тыва смогут удвоить объемы производства своего агрокомплекса по мере смягчения температурного режима в течение XXI веке.

По оценкам Росгидромета, потепление климата в России происходит примерно в 2,5 раза интенсивнее, чем в среднем по миру. Смягчение зим в России может стать важным фактором для будущего развития сельского хозяйства, особенно для Уральского, Приволжского и Сибирского федеральных округов.

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Disobedient

но по секте айфонопоклонников это серьезный психологический удар. Не помнишь как они ночами в очередях...

лачинов

Видимо шансов зачистить следы у "полосатиков" нету, пришлось палиться. Еврочиновники то могут закрыть...

pepelmetal

И без этого документа все это знали!

xarakire

Да да помню, там ещё были уникумы которые почки продавали!
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